Lorena Herrera defiende a Lyn May de FUERTES acusaciones de Niurka | VIDEO

Luego de las acusaciones tan polémicas que hizo Niurka donde señalaba que Lyn May era una "fichera" y no una "vedette", quien además, no la considera una bailarina experta como ella, Lorena Herrera defendió a la actriz de cine mexicano.

Lorena Herrera defiende a Lyn May. Foto: Especial / Agencia México

La también actriz de 54 años de edad que participó en el reality "La más draga", afirmó que Niurka es una gran vedette y definió lo que es ser este tipo de mujer que está dentro del espectáculo.

"Una vedette es la figura principal de un espectáculo dentro de un cabaret. Lyn May ha sido la figura principal de un espectáculo durante muchos años", aseguró Herrera.

Por ello, Lorena Herrera aseguró que Lyn May es una vedette, quien ha actua, baila y canta, en el que reiteró que la actriz de 68 años de edad lo ha sido por muchos años, sin calificar si lo ha hecho bien o mal.

Responde a Niurka Marcos

Asimismo Lorena Herrera de la Vega como es su nombre completo, respondió a Niurka Marcos afirmando que a ella no le consta el pasado que tiene Lyn May como para juzgarla, y explicó lo que es ser una fichera;

"Una fichera es una persona que está en un cabaret, y que compra el cliente fichas y que son para que ella tome con el cliente. Pues no nos consta haber vivido con Lyn May y que le hayan comprado las fichas", dijo Lorena.

Niurka arremetió contra Lyn May. Foto: Especial / Agencia México

Se arrepintió de hacer una escena...sin ropa

Por otra parte, Lorena comentó que si le había ofrecido hacer una escena de desnudo, en el que su manager Blanca Estela Limón le comentó que la querían para realizar un desnudo, con la promesa de una buena paga y que incluso firmó el contrato; sin embargo, cuando llegó a su casa y lo platicó con su mamá, confesó que se arrepintió totalmente;

"¿Hice (firmó) un desnudo? no, ¿cómo?, y lloré toda la noche, fui y hablé con mi mamá y me dijo; -No nena eso no-, y me sentí muy mal de lo que hice"

Al respecto, dijo haber estado muy mal y responsable, ya que había firmado un contrato a lo que su mamá le reiteró que si ella no quería hacerlo, no haría dicho desnudo, por lo que se rompió el contrato y ya no se concretó.

