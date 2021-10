"No es chunta chunta": El día que Los Tigres del Norte pusieron en su lugar a Gloria Trevi en La Voz México

Sin duda, los mejores conflictos entre los artistas, se han dado en los reality show o programas de concurso, mismos que se transmiten por televisión abierta y que el público siempre está hablando de ello en las redes sociales, como lo ha sido La Voz México.

El debate sobre estos programas, normalmente se generan las plataformas más populares que se usan a nivel mundial, sí, hablamos de Facebook, Twitter y hasta YouTube, en el que a través de videos y fotografías se puede dar una perspectiva para iniciar una trifulca en estas multiplataformas.

Tal fue el caso en el que los usuarios de redes sociales, destacaron uno de los videos con fecha de abril a junio de 2016, en el que muestran una fuerte discusión entre dos de los integrantes de Los Tigres del Norte y Gloria Trevi, todo para convencer a una participante de unirse a sus filas.

Recordemos que el reality de La Voz, ha sido un concurso muy popular, el cual, tiene varias ediciones y versiones como la Senior, Kids, y una más competitiva en la que concursan hasta hijos de artistas, sin que los jueces se den cuenta.

En este sentido, la franquicia de La Voz se ha transmitido por las dos cadenas más populares de México; sin embargo, en aquella ocación se transmitió por el Canal de las Estrellas. Dicha edición estuvo conducida por la también actriz, Jacqueline Bracamontes.

Para esta edición, lo coaches y también jueces, fueron Gloria Trevi, Alejandro Sanz, J Balvin y dos vocalistas del grupo musical Los Tigres del Norte, específicamente Jorge Hernández y Hernán Hernández, ambos en un mismo equipo.

A los equipo originales se sumaron co-coaches como Paty Cantú, Manuel Carrasco, Diego Torres y Julión Álvarez, siendo este un cúmulo de equipos con experiencia y originalidad contra equipos que poseían la jovialidad y la frescura.

Si bien hemos visto en este reality, al concurso acceden participantes que poseen una voz privilegiada que asombran a los coaches y al público, -sí, a la gente sentada delante del escenario-, pues cabe destacar que esto sucedió en 2016, tres años antes de que se declarara la pandemia por Covid-19.

En este sentido, el reto de los coaches era prometerles llegar a final sin que sonara como tal, convenciendolos de enseñarles sus secretos para llegar al éxito con su única herramienta que enamoraría al público, la voz.

Fue así que en una de las audiciones, los ánimos se calentaron por una voz que ningún coach tenía en su filas, se trataba de la joven Valentína Batta de 16 años, originaria del Estado de México, quien enamoró a los cuatro coaches con su talento vocal bajo el tema de "High way to hell" de la icónica banda de rock AC/DC.

Inicialmente, Alejandro Sanz la convenció de poder cantar todo el rock que ella quisiera si se unía a sus filas; sin embargo, Gloria Trevi se identificó con ella, ya que reveló una historia de cómo inició en la industria de la música a la misma edad que ella, prometiéndole una carrera sin muchas dificultades por las que pasó la intérprete de "Zapatos viejos"; "Voy a trabajar contigo, voy a trabajar por ti".

"Yo tenía tu edad cuando empecé a tocar puertas", yo he cantado en los camiones, en el metro; ahorita estoy cantando en un lugar grandototote, y recorrido un camino desde que tenía tu edad en el que he tenido tropiezos bien fuertes y me he vuelto a levantar. Yo quiero ayudarte a que pases con ese camino sin esos tropiezos", dijo Trevi para que se uniera a sus filas.