Gloria Trevi recuerda a su bebe fallecida: "quien te use contra mí caerá"

La afamada cantante y empresaria, Gloria Trevi causó conmoción en redes sociales, luego de compartir una historia a través de su cuenta de Instagram, para recordar a su fallecida hija, Ana Dalai, misma que perdió la vida en circunstancias inexplicables durante el tiempo que Gloria fue perseguida en México y Brasil a finales de los 90.

Trevi perdió a Ana Dalai en 1999, las circunstancias de su muerte son muy confusas a pesar de que ya han pasado varios años, la cantante de ‘zapatos viejos’ nunca ha emitido una postura ‘oficial’ respecto a la muerte de su hija y tampoco ha querido ahondar en un tema que es doloroso para ella.

Gloria acompañó la imagen de su pequeña hija con un mensaje.

“QUIEN TE USE CONTRA MI, CAERÁ, PORQUE TU ERES MI REGALO DE DIOS, MI SALVACIÓN, EN LA TIERRA Y EN EL CIELO, GRACIAS MI AMOR ETERNO”

Los seguidores de la regiomontana apoyaron el mensaje y enviaron mensajes de apoyo, sin embargo, también se hicieron reclamos por la muerte de la niña, recordemos que en cuanto se supo lo que sucedió con ella, los señalamientos sobre Trevi y el productor musical, Sergio Andrade fueron motivo de escarnio público.

Ana Dalai nació un día como hoy de 1999, cuando la cantante estaba presa en una cárcel de Rio de Janeiro, luego de salir del país y refugiarse en aquella nación.

Sin embargo, un mes después, en noviembre del mismo año, la bebé de Gloria Trevi murió en el departamento que Sergio Andrade tenía con siete jóvenes, esto mientras se investigaba a fondo al clan Trevi-Andrade.

De acuerdo con el relato de la cantante en una entrevista, la pequeña pereció asfixiada, según ella, la dejó en su cuna y posteriormente llegó Katya de la Cuesta (una de las chicas del clan), con la bebé en brazos pero ya muerta.

En primera instancia se pensó que De la Cuesta la había asfixiado, pero otros rumores indican que la propia cantante habría sido la causante de su muerte.

En entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Gloria Trevi habló acerca de la muerte de su hija, asegurando que el hecho la hizo ser una mejor persona, y afirmó: “Yo no perdí una hija, yo tengo una hija y es mi camino de estrellas al cielo".

Explicó que en muchas ocasiones se preguntó en dónde estaba, sobre todo cuando supo que le habían mentido, pues hace unos años se dio a conocer que el cuerpo de una niña se había encontrado en un río de Brasil, por lo que fue a buscar respuestas.

"Hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo (...). Habló conmigo y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra. Están con Dios y están conmigo". Confirmó con lagrimas en los ojos que no tiene un lugar donde llevarle flores, pero que tiene mucha gente a la cual "entregarles la flor simbólica".