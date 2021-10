Mariana Rodríguez y Gloria Trevi visitan a menores víctimas de violencia; las tunden en redes

La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez y la cantante regiomontana, Gloria Trevi, sorprendieron la tarde del jueves a jóvenes y niños del Centro DIF Capullo de la capital neoleonesa, la cantante acudió a brindar apoyo a una jovencita menor de edad que fue víctima de un hombre de 40 años.

Trevi dijo sentirse identificada con la historia de la jovencita, y por ello acudió acompañada de Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y titular de la oficina Amar a Nuevo León.

Gloria Trevi hizo una recapitulación del caso de la menor edad, de acuerdo con sus dichos, la menor reconoce que el sujeto de 40 años la golpea, y por esa razón, la abuelita de la niña no le permite salir, sin embargo, a pesar de los golpes la niña desea regresar con esa persona.

Ante esa situación, tanto Trevi como Rodríguez, afirmaron estar de acuerdo en luchar unidas para que la Fiscalía procese y castigue este tipo de actos, además, la cantante exigió que haya un cambio en las leyes para que se proteja aún más a las mujeres por estos actos violentos.

En tanto, Rodríguez justificó la presencia de Trevi, señalando que su presencia en el “Capullo” representó libertad para los menores que están pasando momentos difíciles ahí, mismos que tienen historias trágicas de vida y por ello hay que ayudarlos.

“Me encantó que Gloria conociera las instalaciones, conociera a los niños y platicara con ellos también, porque cada historia es un tema muy fuerte. Que los niños tengan esas palabras tan presentes: ‘que mi mamá es drogadicta, que me violaron, que me tocaron, me maltrataron’. Pero, bueno, ya que están resguardados aquí tenemos que asegurarnos que tengan una bonita experiencia en casa”, dijo la influencer y empresaria.