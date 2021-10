"Mi mamá robaba para darme de comer": Yuri reveló que a sus XV años vivía en un hotel con ropa prestada

“El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México” llegó a México como uno de los realities más esperados y a solo tres tres capítulos de iniciar sus transmisiones en HBO Max ya se ha convertido en tendencia; en esta ocasión debido a las sorprendentes declaraciones que realizó Yuri, pues la cantante recordó la situación de pobreza y austeridad en la que vivió su adolescencia.

La famosa artista mexicana se desahogó y abrió su corazón mientras realizaba uno de los retos del programa; el cual consistía en elaborar un pastel de XV años, momento en el que recordó aquellos momentos en los que debido a su pobreza no pudo tener un festejo. Yuri reveló incluso que su situación era tan complicada que su mamá tenía que robar en los supermercados para darle de comer.

“Yo no tuve XV años. La patria no estaba para XV años, no había dinero más que para comer una vez al día”, declaró la cantante en la transmisión del tercer capítulo de “El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México”; fue al Chef Julio con quien compartió sus emociones, pues le comentó que elaboraría el pastel que que habría querido tener en aquella época. “Es el pastel que yo hubiera querido de XV años que no tuve”, le compartió Yuri.

"Las mamás hacen todo por uno”: Yuri

Al igual como ocurre en otros realities, los participantes suelen compartir con el público, y los jueces también, anécdotas, experiencias y recuerdos, tal ha sido el caso de “El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México” en donde el toque emotivo lo dio esta semana la famosa cantante mexicana Yuri, quien compartió recuerdos de su adolescencia al lado de su madre, y las complicaciones económicas que vivió y que además la hicieron forjar su carácter.

Yuri compartió con el Chef Julio algunos de sus recuerdos de adolescencia. FOTO: Especial

Yuri revivió un doloroso momento de su adolescencia al compartir en “El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México” la precariedad económica que tuvo que afrontar al no contar con el dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Así lo narró mientras cumplía con el reto que les impusieron; recrear un pastel imposible, momento en que sufrió un resbalón; enseguida tuvo que elaborar otro postre, en esta ocasión se trató de un pastel de XV años que, de acuerdo con su declaración, nunca tuvo.

Fue entonces cuando las emociones saltaron y los recuerdos llegaron: “Tengo mucha ilusión de hacer mi pastel de XV años, muchas emociones encontradas porque no había dinero. Entonces, mi ropa era prestada, vivíamos en un hotel en donde no pagábamos y mi mamá pues iba a los supers y robaba para darme de comer”, confesó la cantante.

Con lágrimas en los ojos, y con su pastel junto a ella, Yuri confesó a Angélica vale que este reto le trajo recuerdos de su mamá: “Me acuerdo de ella. Las mamás hacen todo por uno”, reveló, al tiempo que la Chef Paulina la motivaba y le comentaba que con total certeza seguramente su madre estaría muy orgullosa de todo lo que ha logrado.

Además de contar con la participación de la famosa rubia, en el reality “El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México” también participan otras celebridades como Lorena Herrera, Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlo, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara, Gabriel Coronel y Alma Gómez, mejor conocida como “Cositas”; un programa que se abierto paso entre las preferencias de un público diverso que disfruta de ver a reconocidos personajes hacer todo lo posible por demostrar sus habilidades y lograr llegar a la final.

SEGUIR LEYENDO:

¿Yuri y Grupo Firme? La verdad detrás de las imágenes en las que aparecen juntos

La Más Draga: Yuri será la próxima invitada y la tunden por comentarios homofóbicos

¿Por qué Manuel Mijares nunca fue novio de Yuri? “Lo ahuyenté”, confesó la cantante | VIDEO