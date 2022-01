Cobra Kai: Mike Barnes volvería como villano; este diálogo de Daniel LaRusso introdujo la posibilidad

Los diálogos de Cobra Kai suelen incluir elementos ocultos que sirven como pistas para lo que aparecerá en la pantalla en episodios posteriores. Así se ha adelantado la participación de Ali Mills (Elizabeth Schue), Chozen (Yuji Okumoto) o inclusive Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Durante la cuarta temporada del drama producido por Netflix, una conversación entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y su esposa Amanda (Courtney Henggeler) podría ser la prueba de que se planea el regreso de uno de los villanos más queridos de la saga.

Se trata de Mike Barnes (Sean Kanan), quien en la tercera parte de Karate Kid fue el rival a vencer en el torneo de All Valley y no ha aparecido en la serie que acaba de culminar su cuarta temporada.

El indicio de una posible inclusión del karateca se da por una discusión que tiene la pareja con relación a la aparición de Terry Silver y a su reciente unión con John Kreese (Martin Kove). El diálogo es el siguiente:

Daniel: Es un loco de mi pasado que acaba de regresar a Cobra Kai. Amanda: Otro, ¿En serio, Daniel? ¿Algún otro Cobra Kai de tu pasado vendrá a destruir nuestras vidas? Daniel: No. Bueno, no estoy seguro.

La quinta temporada está en postproducción

¿Por qué se estaría hablando de Mike?

En la temporada tres aparecen varios compañeros de dojo de Johnny Lawrence (William Zabka), quienes han optado por una vida más tranquila y sin buscar problemas, por lo cual se puede descartar que se unan a los planes de Silver.

En cambio, cuando Barnes se enfrentó por primera vez al discípulo del señor Miyagi (Pat Morita), Terry le prometió una cuantiosa suma de dinero para enfrentar al protagonista de Karate Kid.

Desde entonces, el personaje no pudo obtener una revancha, ya que LaRusso se retiró de los torneos para dedicarse a atender una tienda bonsáis con su maestro y posteriormente iniciar en la venta de automóviles.

La reciente apropiación del dojo de Cobra Kai y su futura expansión en franquicias por parte de Terry Silver es la excusa perfecta para llamar a Mike de nueva cuenta.

A esto se suma la necesidad que tendría la serie para contar con más villanos, ya que Kreese se encuentra en prisión y Silver deberá enfrentar a la par tanto a Daniel como Chozen, quienes pactaron unirse para vencer a los villanos de esta saga.

Por si fuera poco, desde que la serie salió para YouTube, Sean Kanan, actor que encarna a Mike, ha subido decenas de estados en los que menciona el honor que sería para él volver a la franquicia y además suele incluir hashtags sobre el show como #NoMercy, #CobraKai o #cobrakaineverdies.

Incluso, el intérprete lanzó un libro llamado Way of the Cobra (el camino de la cobra), el cual hace mención de las artes marciales y de este animal para transformar a la gente que lo lea en maestros en el arte del éxito.

