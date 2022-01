Thalía recuerda a Elvis Presley y este éxito musical que grabó en homenaje a El Rey del Rock: VIDEO

Este 8 de enero no es un día común y corriente, es un día muy especial para el mundo de la música. Fue un día como hoy, pero de 1935, que llegó al mundo Elvis Aaron Presley, El Rey del Rock. Millones de personas lo han admirado a lo largo de varias generaciones, mismas que gozaron de su música y movimientos.

Parte de su legado musical fue homenajeado en su momento por Thalía, la cantante mexicana que este día no dejó pasar la oportunidad de recordar a El Rey y celebrar su vida y obra con algo que para ella resultó muy especial en su momento.

Thalía recuerda cumpleaños de Elvis

A través de redes sociales, Thalía mostró de nueva cuenta su admiración y respeto a la máxima leyenda del rock and roll. Con palabras breves, pero llenas de emoción, la cantante mexicana destacó la fecha del cumpleaños de Elvis Presley y pidió que no se le olvide, intentando celebrarle siempre como el gran artista que fue.

"Hoy el rey del rock #ElvisPresley cumpliría 87 años. Celebrémoslo bailando y cantando su música. @elvis", indicó la intérprete de 'Amor a la Mexicana'.

Cantó 'Love Me Tender' de Presley

Y, como uno de los muchos homenajes que ha recibido Elvis, se sumó el que Thalía llevó a cabo hace un tiempo cuando grabó la canción 'Love Me Tender', misma que fue un éxito rotundo en la carrera del nacido en Tupelo.

"Esta es una de las colaboraciones más increíbles que he hecho, ¡y una de mis canciones favoritas de todos los tiempos! ¿Cuál es la tuya?", indicó Thalía sobre el tema que encumbró a Elvis y que para ella es siempre un gusto escuchar e interpretar.

Este es el post de Thalía donde muestra su amor al recuerdo de Elvis.

Así sonó 'Love Me Tender'

Para rematar, cabe recordar que hace más de una década Thalía grabó 'Love Me Tender', tema original de Elvis Presley que éste estrenó el 6 de octubre de 1956. La canción fue adaptada de 'Aura Lee (o 'Aura Lea'), una balada sentimental de la Guerra de Secesión.

Elvis Presley interpretó 'Love Me Tender' en The Ed Sullivan Show el 9 de septiembre de 1956, poco antes del lanzamiento del sencillo y cerca de un mes antes del lanzamiento de la película, 'Love Me Tender', para la cual se grabó originalmente la canción.

La versión de Thalía fue grabada en 2010 para el disco 'Viva Elvis'. Además de ella, más de 20 artistas más han reversionado este tema, entre los que destacan Tony Bennett, Frank Sinatra o James Brown, entre otros.

