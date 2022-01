Elvis Presley: ¿Cuál era la fortuna de "El Rey"? No lo podrás creer

A pesar de que falleció hace 43 años, Elvis Presley sigue siendo recordado y reconocido como una de las figuras emblemáticas del Rock And Roll al grado de haber sido apodado como "El Rey". Su fama alcanzó todos los rincones del planeta y de él se han hecho infinidad de escritos sobre su obra y vida.

En este caso, nos centraremos en el patrimonio del intérprete de "Can't help falling in love", "Suspicious minds" y "Jailhouse rock" cuando murió, en el año de 1977. Cualquiera pensaría que dejó este mundo llenó de riquezas, como muchas celebridades de la actualidad, pues a lo largo de su carrera vendió más de 600 millones de discos en todo el mundo.

Fue la página "Celebrity Net Worth: The website future billionaires read everday" la encargada de darle un espacio en su sitió al hombre que encantaba a las chicas con su voz y baile, así como su carisma en la pantalla grande, pues aunque no fue el gran actor de Hollywood, sí destacó en sus papeles.

¿A cuánto ascendió la fortuna de Elvis Presley?

De acuerdo con la página, "Rey del Rock 'n Roll" tenía debajo de la almohada 20 millones de dólares; sin embargo, su patrimonio neto eran 5 millones, "antes de ajustarlo por la inflación.

En este caso, explicó que existieron cuatro importantes fugas en las que se fue todo el dieron de Presley: "bienes raíces, drogas, parásitos y su divorcio". Todos estos puntos le drenaron al cantante millones de dólares, lo cuál dio como resultado la cantidad mencionada, que aunque para un simple mortal es toda una fortuna comparado con las estrellas de la actualidad es sólo un pelo de gato.

Elvis Presley y algunos de sus secretos

Elvis, quien celebraría su cumpleaños número 86 este 8 de enero, es toda una leyenda y como tal, no todo es miel sobre hojuelas, pues también tuvo sus puntos negativos o extraños. A continuación citaremos algunas para que se conozca más de hijo pródigo de Misisipi.

Los gérmenes le daban fobia

Pensar que si viviera en esta época estaría completamente aislado ante el temor de un contagio de Covid-19. "El Rey" era un germófobo que necesitaba usar cubiertos nuevos en cada comida, de acuerdo con Priscilla Presley, exesposa del cantante.

Era grosero con su esposa

La también actriz, quien ha revelado muchos de los secretos de Elvis, también llegó a confesar que no podía verlo si no lucía siempre perfecta para el. En este caso, bien maquillada. Incluso, elegía la ropa que llevaría puesta.

No le gustaba su cuello

Aunque muchos lo consideraron como perfecto, a Elvis no le gustaba esta parte de su cuerpo y para ocultarlo usó camisas con el cuello más alto, pues consideraba que lo tenía como "pollo". Lo que nunca imaginó es que su influencia fue tal que desató una tendencia en la época por prendas de dicho estilo.

