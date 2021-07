Priscilla Presley, la mujer que enloqueció a Elvis Presley con su impresionante belleza

En el mundo del espectáculo se han dado grandes romances e historias de amor que muchos conocen, pero no lo que hubo detrás de éstas. Uno de ellos fue el de Priscilla y Elvis Presley, el cual fue muy sonado a finales de la década de los años 70, cuando se casaron de manera oficial.

Del "Rey del Rock And Roll" se ha hablado mucho y no ha sido igual en el caso de ella. En la actualidad sigue muy activa en sus redes sociales, pero vale la pena recordarla un poco desde su perspectiva con el cantante de copete y patillas largas.

Priscilla nació el 24 de mayo de 1945, fruto del amor entre sus padres Ann Lillian Iversen y James Wagner. Cabe destacar que su padre falleció en un accidente aéreo cuando ella era muy pequeña; sin embargo, su madre conoció tiempo después a Paul Beaulieu Beaulieu y la crió como si fuera su propia hija, al grado de que ella no supo, hasta tiempo después, de que era su padrastro.

Debido al trabajo de Paul dentro del ejército, tuvieron una vida nómada durante su infancia y parte de la adolescencia, llegando a vivir en Alemania, país donde conoció al intérprete de "Suspicious Minds", "Jailhouse rock" y "Can't Help Falling in Love" cuando tenía sólo 14 años de edad; él tenía 25 y servía a las Fuerzas Armadas de EU.

Elvis se enamora de Priscilla

A pesar de la diferencia de edades y que el cantante ya era reconocido, se rindió ante los relatos y belleza de Priscilla. Fue así como puso manos a la obra e intentó cortejarla, pero no obtuvo éxito. De hecho ella confesó para Today de Australia, en el 2017, que él no le gustaba.

A esto se sumó el hecho de que los padres de la joven se opusieron a la relación con el también actor. La razón fue porque después de su primer encuentro con él, llegó tarde a su casa, razón para que Ann Lillian Iversen lo tachara de mala influencia. Sin embargo, Elvis se comprometió a acatar las reglas de sus padres y ellos terminaron aceptando que se siguieran viendo de manera regular.

Cabe destacar que el cantante se encontraba en un momento vulnerable de su vida, pues su madre había fallecido y terminó siendo reclutado. Por ello, ella aseguró que también terminó refugiándose en ella cuando la conoció al grado de entregarle su amor.

Elvis buscó casarse con Priscilla

A pesar de la distancia, cuando Elvis regresó a Estados Unidos, siguieron teniendo contacto. Fue en 1963 cuando ella decidió irse a vivir a Memphis para vivir con él. Fue entonces cuando el artista le rogó a sus padres que lo dejaran casarse con Priscilla.

Pasaron 3 largos años para que ambos se comprometieran, aunque también hay algunos mitos al respecto, pues se dice que se casaron bajo presión de ella, pues si él no accedía a casarse con ella, hablaría de su relación con los medios de comunicación.

La boda se celebró de una manera íntima, pero no para los medios de comunicación, en mayo de 1967 en el Hotel Aladdin.

Elvis sacó el "cobre"

Años después de la muerte del artista, Priscilla reveló que él era muy controlador y posesivo. The Guardian tuvo la oportunidad de entrevistarla en el 2015, donde dijo que él le indicaba cómo vestirse o hasta cambiando el color de su cabello. Asimismo, explico que tenía problemas con el manejo de su ira, pues cuando se enojaba mucho tomaba su pistola y le disparaba a la televisión.

A pesar de todos estos defectos, ella lo toleró y fruto de su amor nació Lisa Marie el 1 de febrero de 1968.

¿Priscilla engañó a Elvis Presley?

Aunque en su momento se rumoró mucho, ella terminó aceptando que sostuvo una aventura con su maestro de karate después de algunas clases. Esto fue el comienzo del fin de su matrimonio, el cual llegó en octubre de 1973. Fue a partir de ese momento que el nombre de Priscilla comenzó a brillar con luz propia a ojo de la opinión pública.

La amistad perduró

A pesar de los malos ratos, las infidelidades de parte de ambos, los dos terminaron su relación como buenos amigos. En parte por su hija Lisa Marie, quien no tuvo que partirse en dos para verlos, pues tenían la custodia compartida.

la amistad de ambos fue tal que cuando se enteró de la muerte del "Rey del Rock And Roll", en 1977, no lo pudo creer y se negó a hacerlo bajo el argumento de que era una broma de mal gusto.

Ambos fueron una de las parejas de ensueño de toda la farándula en Estados Unidos y el mundo, pero pocos conocieron lo que vivió Priscilla a lado de una de las estrellas que aún continúan vigentes en la memoria de las personas.

