¡Cero masculinidad frágil! Eduardo Yáñez se viste de travesti y asegura estar "buena"

Pese a ser tachado de violento, misógino y machista, el actor Eduardo Yáñez calla a todos y ahora interpretará a una persona de la comunidad LGBT en la serie “El tío”, que está próxima a estrenarse.

Y aunque el actor es reconocido por ser un galán en las telenovelas mexicanas, ahora abrirá su panorama artístico y explorará nuevos personajes.

Por esta razón, el protagonista de "Destilando Amor" se sinceró sobre el gran reto actoral que enfrentó en dicho proyecto.

“A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer, ¡claro!, en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues ¡estoy buena!”, dijo con una gran sonrisa.

De la misma manera, durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando, Eduardo aseguró haber recibido diversos halagos por el trabajo que desempeñó. “Hasta ahorita compañeros y productores y directores de la serie les encantó, el resultado, entonces estoy contento, si al punto de vista de ellos, que son los que compran y hacen el producto les pareció que lo logré, pues estoy muy agradecido”.

Finalmente, el artista de 61 años reveló la reacción que tuvo cuando llegaron a ofrecerle este personaje, debido a que es muy distinto a todos los que ha realizado durante toda su carrera.

“Me cayó… dije ‘achis…. Yo que salgo de acá y… de héroe o villano, o lo que sea, pero siempre muy viril, todo eso, ¿cómo se les ocurre ofrecerme un papel de… tal dimensión, de travesti?’. No creas que es una loca, no, es un hombre que de verdad se cree mujer y se comporta como una mujer”, remató.

