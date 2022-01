Boys Over Flowers: La sexta versión del drama coreano que no conocías, ¿ya viste el remake?

¿Cuántas versiones de Boys Over Flowers se han hecho? El dorama protagonizado por Lee Min Ho es el más conocido hasta ahora, pero desde hace 20 años se han realizado varias adaptaciones del manga Hana "Yori Dango", una de ellas fue la versión americana.

El fenómeno de los K-Dramas y las series coreanas en general, así como sus películas, han ido ganando terreno en la industria del entretenimiento en los últimos años. Corea del Sur es uno de los referentes de estas historias que han llegado a la esfera de Hollywood, como "Parasite".

Hace poco se estrenó "F4 Thailand", la versión tailandesa de "Boys Over Flowers", pero el éxito de la adaptación coreana no solo formó parte de la Olla Hallyu, sino también inspiró un remake americano. Esta no es la primera vez que Estados Unidos adopta series de Corea, pues próximamente lo hará con "Train to Busan".

La sexta versión de Boys Over Flowers

Estrenada en 2013 y titulada como "Boys Before Friends", fue la adaptación de Boys Over Flowers menos exitosa del manga. Contó con solo seis episodios, y aunque mantuvieron la esencia del drama coreano, la trama fue muy diferente y mostró un aversión mucho más adulta de los personajes.

Fue una serie web original escrita por Kel y Eriden Williams, debido a la pésima recepción entre los fans, terminó en el sexto episodio, a pesar de que estaba programada para durar 16 capítulos. "Boys Before Friends" sigue la vida de Zoey Taylor, una joven que se transfiere a la prestigiosa Universidad de Ellison.

Al igual que todas las versiones, el grupo de los F4 no podía faltar. Esta vez fueron liderados por Liam Montgomery, quien junto a sus compañeros aterrorizan a la escuela, pero la protagonista defiende a su mejor amiga y tiene un desafortunado encuentro con ellos.

