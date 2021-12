F4 Thailand: Todo lo que debes saber sobre la nueva versión de Boys Over Flowers

¿Cuántas versiones de Boys Over Flowers existen? El dorama original se estrenó en 2001, se trató de "Meteor Garden" de Taiwán; sin embargo, la versión coreana es la más popular y exitosa hasta ahora. Hace unos días se estrenó "F4 Thailand", el nuevo remake.

Esta serie es producida por la cadena de televisión GMM 25, una de las más importantes de Tailandia y conocida por sus dramas BL. Además, contará con un gran elenco juvenil que promete atraer a las fans, pues son jóvenes promesas de la actuación en su país. El primer episodio ya rebasó el millón de reproducciones en YouTube.



"F4 Thailand" es el nuevo remake de "Boys Over Flowers" luego de 3 años que se realizó la última adaptación. Antes de su estreno, se lanzó la canción principal del dorama, "Who Am I?". Es uno de los estrenos más esperados de diciembre 2021 y esto es todo lo que debes saber.

Todo lo que debes saber del dorama F4 Thailand

Elenco

El drama está protagonizado por dos de los actores más populares del momento, Bright Vachirawit y Win Metawin, quienes ganaron fama tras la serie "2gether". Además, debutaron dos nuevos chicos: Dew y Nani, quienes completan a los F4. La protagonista se llama Tu Tontawan.

Te puede interesar: Netflix: Dramas coreanos que te quitarán el aburrimiento durante las vacaciones navideñas

¿Dónde y cuándo ver?

Para fortuna de los fans, se podrá ver de forma gratuita todos los sábados a las 7:30 AM, tiempo de México a través del canal de YouTube de la GMMTV, contará con subtítulos en inglés, pero también se traducirá al español.

¿Cuántos episodios tendrá?

F4 Thailand será la quinta adaptación del manga japonés, además será mucho más apegado a la historia original, a diferencia de la versión coreana. Su duración será de 16 episodios, contrario a "Boys Over Flowers" que contó con 25, aunque se respetarán elementos como el triángulo amoroso entre dos de los F4 y la protagonista.