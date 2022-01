Los mejores looks de Mary Mouser, Samantha LaRusso en Cobra Kai | FOTOS

El pasado 31 de diciembre llegó a la plataforma de streaming Netflix, la cuarta temporada de la serie “Cobra Kai”, la cual a los pocos días ya se convirtió en una de las más vistas.

Hay que recordar que este proyecto televisivo creado por Sony Pictures Television para ser emitido por YouTube Red, fue adquirido desde la temporada dos por la empresa de la gran N, la cual la ha llevado a ser una de las series con más audiencia de los últimos años.

Si a caso no lo sabías, “Cobra Kai” es una secuela de la famosa franquicia “Karate Kid” y protagonizada por Ralph Macchio (Daniel LaRusso) y William Zabka (Johnny Lawrence), los actores originales de las cintas de los años ochenta.

A ellos se les unen Courtney Henggeler como Amanda LaRusso, Xolo Maridueña como Miguel Díaz, Tanner Buchanan como Robby Keene y Mary Mouser como Samantha LaRusso.

De hecho es Mary Mouser una de las actrices más buscadas en las redes sociales por los fans de la serie. Por tal motivo a continuación te hablamos de algunas cosas que no sabías de ella y las acompañamos de una par de imágenes de sus mejores looks.

Mary Mouser. Foto: Instagram.

Mary Mouser padece diabetes tipo 1

A la actriz le diagnosticaron diabetes tipo 1 en 2009, cuando estaba por cumplir 13 años. En diferentes entrevistas ha mencionado que antes de ser diagnosticada presentaba una disminución de peso, aumento del apetito y deshidratación constante y excesiva, razones por la que su madre la llevaba al pediatra varias veces hasta que le avisaron que tenía esta enfermedad crónica.

Mary Mouser padece diabetes tipo 1. Foto: Instagram

Inició su carrera a los 8 años

Fue a los ocho años, cuando Mary inició su carrera actoral. Participó en serie y películas como “Starz Kids & Family Eloise: The Animated Series”, “A Stranger’s Heart”, además prestó su voz en cintas como “Bambi II”, “Dragon Hunters”, “Tarzán 2”, “Pompoko" y "The Fox and the Hound 2”.

Mary Mouser. Foto: Instagram

Le encanta el canto y tocar la guitarra

La actuación no es su única pasión, pues le gusta el canto y en sus ratos libres toca la guitarra, aunque estos talentos no lo quiere convertir en un oficio o profesión.

Mary Mouser y Ralph Macchio. Foto: Instagram

Es novia del actor Brett Pierce

Actualmente mantiene una relación amorosa con el actor Brett Pierce. Ella asegura que es una novia muy consentida y consentidora, por lo que no teme mostrarse cariñosa y feliz junto con su pareja en sus redes sociales.

Mary Mouser y Brett Pierce. Foto: Instagram

