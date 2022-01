Selena: Papá de la 'Reina del Tex Mex' era todo un galán y esta FOTO lo demuestra

Selena Quintanilla fue ícono de la música en los años 90, y aunque murió hace muchos años, aún sigue siendo un referente en la industria. La llamada 'Reina del Tex Mex', además de ser reconocida por sus canciones, también los fue por su belleza, la cual habría heredado de su papá, quien de joven era todo un galán.

Abraham Quintanilla, papá de la texana, fue el encargado de impulsar su carrera desde que era niña, ya que la hizo parte de un grupo conformado por sus hermanos Suzette y A.B., el cual después fue conocido como 'Selena y Los Dinos'.

Aunque el progenitor de la cantante de 'Como la Flor' fue un gran pilar en su vida artística, también fue el máximo opositor de su relación con Chris Pérez, pues hay que recordar que Abraham no quería que su hija mantuviera un romance con el guitarrista de la banda, por lo que Selena decidió casarse en secreto con el artista.

Abraham Quintanilla era un galán en su juventud

Quintanilla supo como catapultar a su hija al estrellato, ya que tenía experiencia en la industria musical, pues desde muy joven comenzó a cantar y en 1957 formó parte de la banda "Los Dinos" con la cual hizo varios éxitos como "Keys" y "Give me one chance". Con la agrupación grabó cinco álbumes, sin embargo, decidió salirse en 1969 debido al nacimiento de su hija Suzette.

Hay pocos registros de la etapa Abraham como cantante, pero fue su hijo A.B. Quintanilla quien demostró cómo lucía cuando era joven. El creador de Kumbia Kings y Kumbia All Starz publicó en su cuenta de Instagram una foto de su papá en la que también aparece su hermana Selena.

Los fans de 'La reina del Tex Mex' no pasaron desapercibido el atractivo del padre de los artistas texanos y el parecido que tenía la cantante de 'No me queda más' con su progenitor, ya que tienen unos rasgos físicos muy similares, como la expresión de los ojos, la nariz y los labios.

A pesar de que Selena Quintanilla murió 31 de marzo de 1995, en su familia, en especial su padre, quienes mantienen vivo el legado de la intérprete que aún sigue siendo un referente en la música y hasta en la moda, pues hay varios de sus looks que aún son tendencia.

SIGUE LEYENDO:

Selena Quintanilla NUNCA celebró Navidad; esta fue la poderosa razón

Vicente Fernández y Selena Quintanilla tuvieron un emotivo encuentro, revelan FOTO INÉDITA