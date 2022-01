Alec Baldwin reflexiona sobre incidente en grabación de Rust: "Nadie quiere la verdad más que yo"

El actor Alec Baldwin recibió el 2022 con una reflexión compartida a través de su cuenta de Instagram. Como era de esperarse, el histrión hizo hincapié en el incidente en el rodaje de la película "Rust" donde Halyna Hutchins perdió la vida en un hecho que se mantiene en investigación.

El histrión ha reconocido que esta situación es la peor que ha experimentado en su vida. Pero se mostró esperanzado en las personas que llevan a cabo la investigación del cargo y espera que la verdad pueda salir a la luz para acabar con este momento de incertidumbre.

"Ha habido más personas amables, reflexivas y de espíritu generoso que malignas por la muerte de Halyna Hutchins. No tengo miedo a expresarme con algunos eufemismos, alguien murió de manera muy trágica y he recibido tanto, quiero decir tanta buena voluntad de la gente que es simplemente increíble", señaló.

Busca llegar a la verdad

Durante el mensaje agregó: "Tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo", lo que fue visto como uno de los propósitos de año nuevo por parte del actor que recibió muestras de apoyo.

"Quiero esforzarme para tratar de que la negatividad no me afecte, Mi objetivo es la paz y profundizar en mis relaciones con las personas que amo, acercarlas más a mí y mejorar las relaciones con las personas que me importan", remató el mensaje en su cuenta de Instagram.

Al día de hoy, Alec Baldwin está bajo investigación de la muerte de Hutchins ocurrida en el pasado mes de octubre. En días recientes se anunció que el teléfono del actor ha sido intervenido, pero todavía no se ha llegado a un resultado contundente.

SEGUIR LEYENDO:

Alec Baldwin envía mensaje de Navidad tras tragedia en el set de "Rust"