Amanda Miguel mantiene el LUTO por Diego Verdaguer: "Deseo volver a encontrarte pronto"

La cantante argentina radicada en México y pareja sentimental del extinto cantautor Diego Verdaguer, Amanda Miguel, continúa viviendo su duelo, luego de la partida de su compañero de vida el pasado viernes 28 de enero en Los Ángeles, California, víctima del Covid-19.

La intérprete de éxitos ochenteros como “Castillos” o “Él me mintió”, mantiene contacto con sus seguidores y amigos cercanos a través de redes sociales, a pesar de no estar de buen ánimo por la partida de su esposo y padre de su hija Ana Victoria.

Amanda Miguel subió hace unos minutos un sentido mensaje de agradecimiento para quien ella considera que fue su ángel y su único amor de la vida.

Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días.

Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre ???????