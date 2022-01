"No me imagino mi vida sin él": Amanda Miguel, entre lágrimas, habló sobre el amor por Diego Verdaguer

El pasado jueves 27 de enero, el mundo de la música se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del reconocido cantante y compositor, Diego Verdaguer, uno de los máximos exponentes de la balada en nuestro país y gran parte de América Latina.

Por medio de un comunicado, los representantes del cantante detallaron que se convirtió en una víctima más del nuevo coronavirus Covid-19, enfermedad que contrajo durante el mes de diciembre de 2021.

Finalmente se informó que Diego Verdaguer perdió la vida en su casa de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sus restos serán cremados en aquel país y hasta el momento se desconoce si tendrá algún tipo de homenaje.

Después de que se confirmara la lamentable noticia, seguidores del mundo del espectáculo viralizaron el video en el que Amanda Miguel rompió en llanto para confesarle todo su amor a Diego Verdaguer, con quien compartió los últimos 46 años de vida.

Fue durante una conferencia de prensa en donde la intérprete de "Él me mintió" y "Mi buen corazón" rompió en llanto al asegurar que Diego Verdaguer era su verdadero amor, por lo que no se imaginaba una vida sin él.

Frente a las cámaras de televisión, Amanda Miguel aseguró que el cantante de "Volveré" es su gran amor y esperaba que así fuera por muchos años, pues sería bastante difícil continuar sin su "media naranja".

"No me imagino esta vida sin él, esta vida es a lado de él. El amor sí puede existir. Espero que esto sea por muchos años. No me imagino la vida sin mi media naranja", reconoció la cantante.