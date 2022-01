Diego Verdaguer le fue infiel a Amanda Miguel con Salma Hayek; aquí la historia

Diego Verdaguer murió este jueves 27 de enero a los 70 años de edad por consecuencias del Covid-19. El argentino nacionalizado mexicano era conocido por sus éxitos musicales, pero también por ser un galán que conquistó a varias mujeres, incluso Salma Hayek, con quien le fue infiel a su esposa Amanda Miguel.

Aunque Amanda Miguel fue el gran amor del intérprete de 'Volveré', vivió algunos engaños por parte del cantante. De hecho, durante la sección 'En sus batallas' de Venga la Alegría, el artista aclaró cómo fue su relación con la actriz mexicana que está triunfando en Hollywood.

Miguel Atilio Boccadoro Hernández, nombre real del cantante, contó que conoció por casualidad a Salma y que “casi se desmaya” al verla. Dijo que a partir de ese encuentro espontáneo en un elevador, buscó la manera de acercarse a ella y admitió que se convirtió en su amor platónico.

“Casi me desmayo... (comenzamos a hacer música), (eran mis) pretextos para estar cerca. Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo", indicó.

Diego Verdaguer dijo que Salma Hayek fue su amor platónico hace muchos años Foto: Especial

Así fue la relación de Diego Verdaguer y Salma Hayek

El cantante, que falleció a los 70 años, dijo en aquel entonces que comenzó una relación laboral con la ahora empresaria y productora de cine, a quien describió como una mujer divina. Además, destacó que quedó tan cautivado con Hayek que estuvo a punto de enamorarse de ella, sin embargo, detuvo todos estos sentimientos.

“Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó…de repente me miré al espejo y dije 'a ver , a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando, dije OK está bien y me calmé”, destacó Verdaguer.

Finalmente, Diego Verdaguer admitió que sí le fue infiel a Amanda Miguel, aunque justificó que “no lo hizo con el alma” sino con el cuerpo y no dejó bien claro si fue con la veracruzana, aunque en 'El minuto que cambió mi destino' dijo que hubieron algunos besos con la actriz de Hollywood.

“En algún momento sí fui un poco digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja, exactamente no -fui infiel- con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos. Y mi mujer es una brava, es una mujer muy brava, es una mujer que sabe lo que quiere y valora mucho a la persona que yo soy y entonces eso tiene para mí también un valor extraordinario”, aclaró Diego Verdaguer.

SIGUE LEYENDO:

Diego Verdaguer NO creía que el Covid-19 fuera un virus común: "fue creado por mentes perversas"

Diego Verdaguer: ¿Quiénes son todos sus hijos y herederos de su fortuna?

Diego Verdaguer: ¿Quiénes son las mamás de todas sus hijas?