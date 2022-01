Amanda Miguel fue el gran amor de Diego Verdaguer, así se despidió de él minutos antes de morir

La madrugada de hoy, viernes 28 de enero, Amanda Miguel se despidió por última vez de Diego Verdaguer, su gran amor. El intérprete argentino murió en su casa de Los Ángeles a consecuencia del COVID-19. Amanda escribió un mensaje, en el cual se ve que se lo quería mucho: “Siempre te amaré”, redactó la también cantante en una publicación que se había hecho en el perfil de Diego.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel fueron uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo y de los que más miel derramaban frente a la cámara. Estuvieron casados por 47 años; sólo tuvieron una hija: Ana Victoria, que también es artista.

Durante la primer cuarentena por la pandemia de Covid-19 Diego y Amanda estuvieron separados ocho meses, debido a que emprendió un viaje hacia Los Ángeles, California, después del concierto que ofrecieron el 10 de marzo de 2021 en el Auditorio Nacional, pero pocos días después de eso las medidas de seguridad sanitaria fueron muy estrictas en todo el mundo y no pudieron reunirse.

Esta es su historia de amor

Su historia de amor comenzó cuando Amanda apenas había cumplido 18 años; se conocieron en las calles de Buenos Aires, Argentina, pues Diego se le acercó para pedirle que fueran a tomar un café, ya que quedó flechado a primera vista. El quería que inmediatamente fueran novios, pero tuvieron que salir en varias ocasiones para que ella aceptara andar con él, pero le puso una condición: que Verdaguer cortara con sus “amigas con derechos”.

Foto: Especial.

Aunque siempre se han amado, cuando se casaron sólo lo hicieron por el civil, aun cuando sí eran religiosos; no fue hasta el 2015 cuando por fin se unieron por la iglesia, en Santa Teresita del Niño Jesús ubicada en la Ciudad de México.

Foto: Especial.

No todo fue miel sobre hojuelas

En 2018 Amanda contó que no todo fue felicidad, pues Diego fue infiel, pero no abundó en detalles, “mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”, declaró en esa ocasión. “Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca lo sería. De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, agregó.

Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

¿Quién era DIEGO VERDAGUER? El cantante argentino falleció víctima de Covid-19