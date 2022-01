Adán Canto aún sueña con la música

Tras formar parte en la cinta “Herida”, dirigida por Halle Berry, y tener cada vez más papeles importantes en las producciones de Hollywood, el actor Adán Canto no olvida su sueño de hacer carrera también en la música y poder exponer las letras que ha hecho en los últimos años.

“Como actor tengo mucho trabajo y no me ha dado tiempo de regresar a la música, pero lo tomo con calma, no sólo lo haría por hacer negocio o sacar disco cada dos años, no, quiero entrar a la música con un concepto honesto, incluso si hago un disco, no tendría problema en regalarlo, porque el amor que tengo a esta disciplina es muy grande y la veo más como para disfrutarla”, contó el actor.