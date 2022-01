'Paquita la del Barrio ya hizo lo que tenía que hacer': Gustavo Adolfo Infante aconseja su retiro

Los guanajuatenses se quedaron con las ganas de ver a una de las cantantes que más le "tira" a los hombres con sus canciones, mismas que la han catapultado a la fama a nivel nacional. Paquita la del Barrio tuvo que cancelar su presentación en la Feria de Moroleón debido a problemas de salud.

Además del comunicado que emitió su equipo de trabajo, donde anunciaron las causas por las que la intérprete de "Rata de dos patas", " Cheque en blanco" y "El Consejo", ella tuvo la delicadeza de comunicarse con sus seguidores a través de un video donde les agradeció su comprensión y expuso que no se sentía bien por el momento.

"Amigos de Moroleón, creanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado. Entonces les pido mil disculpas, la empresa a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes. Muchas gracias", dijo desde su cama.

¿Qué es lo que le pasa a Paquita la del Barrio?

De acuerdo con el comunicado que se emitió se explicó que Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante de 74 años de edad, se informó que se sometió a un tratamiento para aliviar el dolor que tenía en el nervio ciático y que le impedía caminar.

De acuerdo con la página MedlinePlus la ciática, como se le conoce, puede ocurrir cuando una hernia de disco o un espolón en la columna vertebral presionan el nervio. Dicho malestar comienza en la columna vertebral y se extiende hasta la parte posterior de la pierna.

"Ya hizo lo que tenía que hacer"

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante opinó que la cantante "ya hizo lo que tenía que hacer en la vida" y que a estas alturas debería irse con calma en el trabajo. En especial en los espectáculos de palenque, donde las condiciones para ella son muy peligrosas para su salud.

"Yo creo que ya hizo lo que tenía que hacer en la vida. Ya gano lo que tenía que ganar. Pa' qué seguir trabajando. Que se vaya con calma. Que haga una presentación al mes o una cosa sí, para qué el palenque de Moroleón y el palenque de Chihuahua. O sea, la vida en los palenques es bien complicada, es insana, está llena de humo, tiene una gran cercanía con la gente, este mucho borracho. yo sé que es la vida y es lo que le ha dado a Paquita el gran lugar que tiene en el corazón de nosotros, pero también puede darse una pausa", mencionó el periodista.

