Paquita la del Barrio: ¿Cuál es la enfermedad que padece y le impide caminar?

Paquita la del Barrio preocupó este miércoles a sus fans al compartir un video en el que se le ve en cama, la cantante pidió disculpas debido a que tuvo que cancelar la presentación que tenía en Moroleón, Guanajuato, este 29 de enero.

Francisca Viveros Barradas, como es el nombre real de la cantante, detalló que se sometió a un tratamiento médico el fin de semana pasado y deberá permanecer en reposo por algunas semanas, todo para aliviar el fuerte dolor que le impedía caminar.

"Me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien", comenzó el mensaje de Paquita la del Barrio quien aseguró que se encuentra bien de salud y se mantendrá en recuperación para poder retomar sus presentaciones.

"Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado. Espero en dios que quede bien y para la otra estar con ustedes", añadió la intérprete de "Rata de dos Patas" que tras su recuperación realizará una gira con Lupita D'Alessio.

¿Qué enfermedad tiene Paquita la del Barrio?

La cantante de 74 años compartió detalles de la enfermedad que padece en un comunicado, donde indican que el tratamiento al que se sometió era para aliviar el dolor que tenía en el nervio ciático y que le impedía caminar.

Daniel Bisogno dijo en el programa de espectáculos “Ventaneando” que él también ha sufrido dolor en el nervio ciático, mismo que va de la espalda baja hasta una o ambas piernas.

La ciática, como se le conoce, puede ocurrir cuando una hernia de disco o un espolón en la columna vertebral presionan el nervio, señala MedlinePlus. Este dolor inicia en la columna vertebral y se extiende hasta la parte posterior de la pierna.

Comunicado sobre la enfermedad de Paquita la del Barrio. Foto: Instagram @paquitaoficialb

