¿Qué es la distrofia muscular?, la enfermedad que padece Pepe Magaña

Pepe Magaña, actor y comediante, fue diagnosticado con distrofia muscular progresiva en el 2012, padecimiento que heredó de su mamá.

A causa de dicha enfermedad el actor ha perdido movilidad en parte de su rostro. Para el programa De Primera Mano compartió que, por ahora, está bajo un tratamiento alternativo, que tiene como base una serie de tés de raíces de plantas, “me he sentido muy bien, ya llevó un año con el tratamiento”.

El actor fue cuestionado sobre cómo ha sobrellevado la condición con su trabajo y refirió que en ocasiones le ha afectado, “yo me siento muy bien, me siento muy fuerte. Ha avanzado muy poco afortunadamente, porque hay otros casos en los que avanza muy rápido la enfermedad, en mi ha avanzado poco y cada vez es menor. Voy bien, me estoy cuidando”.

Puntualizó que ha aprendido a vivir con la enfermedad, “juego en mi show con esto, es parte de mi show que me estoy enchuecando, pero lo hago con humor”.

Cabe señalar que él se operó el rostro en el 2017 y describió para TV Notas: ”Me operé por la distrofia que tengo desde hace cinco años; debía hacerme este arreglo en el rostro para darme una emparejadita”.

¿Qué es la distrofia muscular?

La distrofia muscular, de acuerdo con el portal Medline Plus, es una de las 30 enfermedades hereditarias que causan debilidad muscular y pérdida de masa muscular.

“Algunos tipos de distrofias aparecen en la infancia o la niñez; otras no aparecen hasta la mediana edad o después (…) Todas las formas de distrofia muscular empeoran a medida que los músculos se debilitan y la mayoría de las personas con esta afección tarde o temprano pierden la capacidad de caminar”.

Se indica que no existe una cura para la enfermedad, pero se puede controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

