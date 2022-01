Eiza González: Este es el bálsamo para labios de 50 pesos que usa la actriz; ¡lo venden en el súper!

Eiza González está triunfando en Hollywood y su más reciente portada de Vogue lo demuestra. Como toda una diva del cine de oro mexicano, la actriz emula a María Félix en atuendos glamourosos y hasta luce de manera muy elegante, las joyas de serpientes que "La Doña" popularizó.

La actriz de "Descuida, Yo te Cuido" habló de su llegada a Hollywood, el desarrollo de su carrera y del cómo María Félix es una de sus principales inspiraciones en su carrera y en la vida. Recordemos que Eiza tiene planes de realizar la biopic de "La Doña" y de ser la protagonista.

Eiza González ha estado rodeada de glamour desde pequeña, pues su madre la exmodelo Glenda Reyna, es dueña de una de las agencias de modelos más grandes de México, por lo que no es de extrañar que heredó el porte y la elegancia para modelar de su madre. Hoy en día, Eiza es considerada una de las actrices más guapas de Hollywood, y no hay alfombra roja en la que la mexicana no deslumbre con su belleza.

Además de su portada para Vogue, Eiza realizó un video para el canal de YouTube de la prestigiosa revista de moda, en el que mostró qué es lo que carga en su bolsa.

¿Qué trae en su bolsa Eiza González?

La actriz mostró el contenido de su bolsa estilo "tote bag" y menciona que se considera muy "ñoña", pues carga sus libretos a donde quiera que va, para estudiarlos y hacer anotaciones, además de tener un diario en el que va escribiendo la trayectoria de los personajes que interpreta.

"Me gusta cargar muchas cosas, como pueden ver. Es como la bolsa de Mary Poppins. Para mí es súper importante poder escribir mis libretos, siempre se me vienen muchas ideas a la cabeza y me gusta estar entre grabaciones estar leyendo y estimulando mi mente. Soy muy ñoña".

Eiza también muestra pastillas y un spray de menta para refrescar su garganta, pues afirma que tiene problemas en sus vías respiratorias. Además, carga dos pares de lujosos lentes para el sol y algo que considera muy indispensable en las bolsas de todos: el gel antibacterial.

Pero lo que más llamó la atención del contenido de la bolsa de Eiza González es la pomada para labios de la marca Carmex, un bálsamo para hidratar que evita la resequedad y que en palabras de la actriz, es un gusto heredado de su mamá:

"Tengo todo el tiempo Carmex, ahora que vivo en Londres traigo los labios partidos todo el tiempo. Carmex me recuerda a mi mamá porque ella siempre tenía uno y se lo robaba porque quería ser como ella. Es muy old school, me gusta cargarlo todo el tiempo".

La pomada Carmex es un clásico de los bálsamos de labios; se consigue en las farmacias o súpermercados mexicanos a un precio de 50 pesos. En la categoría de productos de belleza, es un producto muy económico y uno de los mejores para combatir los labios resecos. Por primera vez, Eiza González reveló ser fan de esta pomada y seguramente su video influirá en miles de personas que correrán al súper a comprarla.

