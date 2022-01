Eiza González presume su belleza desde la cama y la rompe en redes | FOTO

La actriz Eiza González presumió este sábado un "arreglito" en su rostro y dejó ver su gran belleza con la que rompió las redes. Esto luego de que compartiera con sus millones de fans en Instagram una fotografía en la que se luce posando desde la cama y con sólo un collar de perlas.

La guapa mexicana, que está por cumplir 32 años el próximo domingo 30 de enero, es una de las artistas que salió de México para probar suerte en el cine de Hollywood y sin duda lo ha logrado, pues ya ha participado en exitosas películas como "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "Descuida, yo te cuido" y "Godzilla vs. Kong", por mencionar sólo algunas.

González que está por estrenar su más reciente película "Ambulance", en la que comparte créditos con el galán de Hollywood Jake Gyllenhaal, también se ha convertido en una influencer en redes sociales, donde cada día suma más seguidores, pues tan sólo en Instagram tiene 7.4 millones de followers.

Eiza González se luce desde la cama

La actriz recientemente llamó la atención de su fans y medios de comunicación al compartir una serie de fotografías en las que se le vio acompañada de una joven mujer, y hoy vuelve a causar furor al dejarse ver en una sensual imagen mostrando su belleza y nuevas cejas.

Y es que la imagen que Eiza González compartió en Instagram muestra el nuevo diseño de cejas que fue elaborado por la estilista de celebridades Lily Maldonado, pues en la imagen etiquetó a la artista del estilismo y escribió la frase: "coming through with those eyebrows" (saliendo con esas cejas).

Sin embargo, lo que realmente dejó sin aliento a más de uno de sus millones de seguidores fue que la foto que Eiza compartió fue tomada desde su cama, y en ella se puede ver luce su belleza natural, con poco maquillaje y cubriéndose sólo por la cobija, sin dejar el glamour al lucir un collar de perlas y una estilizada cadena de oro.

