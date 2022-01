Eiza González: 5 fotos que demuestran su gran transformación

Eiza González es una de las estrellas mexicanas más talentosas de los últimos años, no por nada la crítica especializada la considera "la nueva Salma Hayek". Ella ha cambiado mucho tanto fuera como por dentro desde que era protagonista de telenovelas juveniles para Televisa; aunque ella no ha reconocido todas sus cirugías estéticas, está claro que se las ha practicado, pero sin duda alguna luce espectacular.

Foto: Especial.

La actriz Eiza González se ha convertido en una de las mujeres más guapas de todo el espectáculo. A los 14 años tuvo la oportunidad de estudiar seriamente actuación y a los 16 años fue cuando se convirtió en la protagonista de “Lola, Érase una vez”, telenovela con la cual su fama se disparó.

Foto: Especial.

En los años posteriores a ese proyecto, Eiza se convirtió en una de las mujeres más solicitadas para campañas publicitarias. Eiza González ha platicado que su madre, Glenda Reyna, le consiguió una audición para Hollywood por medio de la plataforma IMDBPro, no obtuvo el papel y sólo al finalizar el proceso se enteró que era para Star Wars: The Force Awakens (que se estrenó en 2015).

Foto: Especial.

Sin embargo, no se dio por vencida pues en 2014 fue contactada por Mary Vernieu, una de las directoras de casting más importantes de la industria y consiguió el papel de Santanico Pandemonium en la serie de 2014 From Dusk Till Dawn, dirigida por Robert Rodríguez.

Foto: Especial.

Ahora es toda una estrella de Hollywood

Eiza ha logrado posicionarse como una de las actrices más taquilleras de la industria cinematográfica de Hollywood, ha estado en producciones como: "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "The Fast and the Furious", "I Care a Lot", "Godzilla vs Kong" y "Spirit Untamed".

Foto: Especial.

Actualmente, la también modelo de 31 años se encuentra promocionando su nueva película "Ambulance" que protagoniza junto a Jake Gyllenhaal y Yahya-Abdul Mateen II, una película de acción dirigida por el cineasta Michael Bay y cuyo estreno ocurrirá el próximo el 18 de febrero de 2022.

SIGUE LEYENDO...

Natalia Téllez: 5 looks de la actriz ideales para embarazadas