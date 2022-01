Exatlón México: Filtran nombres de los finalistas del reality, pero Zudikey Rodríguez se lleva la nota

La quinta temporada de Exatlón México se encuentra agonizante, pues este 30 de enero llegará a la gran final, donde sólo los mejores atletas llegaron tras de varias semanas de batallas constantes y hasta los temidos Domingos de Eliminación.

Semana a semana, los fans se postraron frente a su televisor para no perderse ningún movimiento de sus participantes favoritos: Zudikey Rodríguez, Nataly Rodríguez y Heber Gallegos, como representantes de Guardianes y David Juárez "La Bestia", "Koke" Guerrero, Marysol Cortés, Ramiro Garza y Ximena Duggan de lado de Conquistadores.

Cabe resaltar que este es miércoles de eliminación, en punto de las 19:30 horas, anunciaron a través de sus redes sociales. Por lo que se espera que la gran final se ponga bastante interesante o al menos eso se espera. Sin embargo, como ha sucedido en varias ocasiones, ya se filtraron los nombres de los ganadores absolutos del reality de resistencia física.

Este miércoles es de eliminación (Foto: @exatlonmx)

Filtran el nombre de los ganadores de Exatlón México

No es la primera vez que se filtran los nombres de los atletas que salieron del programa y en esta ocasión no fue la excepción. Fue así como Marysol Cortés y "Koke" Guerrero se llevaron las palmas en el programa que no se transmite en vivo.

"Se filtran los nombres de los ganadores de la quinta temporada de Exatlón Marisol y Koke", se escribió en la cuenta de Twitter @LaPortadaAI1.

Cabe destacar que este spoiler no generó molestia en los internautas, quienes al parecer siguen muy molestos con Zudikey Rodríguez a quien acusaron de estar protegida por la producción y hasta por el narrador Antonio Rosique.

"Me parece bien, quien no debe estar ahí es Zudikey, entra a semanas de la final, no es justo. Ayer estuvimos apostando y diciendo 'cuánto a que el blindaje se la darán a Zudikey?' Y el martes 'cuánto a qué el viaje a Turquía se lo regalan a ella?'", mencionó una usuaria.

¿Será que sea cierta esta información y de ser así, se corrija la fuga? ¿Qué piensas de los ganadores, realmente lo merecen?

