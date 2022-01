Exatlón México: Tunden a Antonio Rosique y lo acusan de favoritismo por Zudikey Rodríguez

Exatlón México entró a una etapa agonizante y por ende, las emociones se viven al máximo dentro y fuera de los circuitos. En esta ocasión y como resultado de las batallas anteriores se presentaron 3 miembros de Guardianes y 6 de Conquistadores, lo que indica un sobreesfuerzo azul si quieren conseguir la victoria en la final del reality.

Es así como todos los aficionados al programa se encuentran pegados al televisor apoyando a sus atletas favoritos; sin embargo, parece que dentro del programa también hay cierto "favoritismo".

Resulta que en redes sociales se viralizó de inmediato que Antonio Rosique ha estado apoyando, en lo que va de este domingo, a la roja Zudikey Rodríguez. Cabe destacar que tanto ella como Heber Gallegos y Nataly Gutiérrez están dando todo para no llegar al Duelo de Eliminación, aunque esta última ya tocó esta etapa.

Se van contra Rosique y Zudikey en redes

Como ya todos saben, Antonio Rosique, el narrador oficial de Exatlón México, siempre le imprime emoción a cada uno de los encuentros; no obstante, en esta ocasión lo ha hecho de manera evidente para Zudikey Rodríguez y así lo denunciaron en redes sociales.

"Estamos listos para que Rosique diga que la más fuerte es Zudikey Rodríguez, la más efectiva. Ya caso le hace un monumento", "No merece ser finalista quien solo ha estado un mes de competencia!" y "Rosique: Justificación no pedida culpabilidad manifiesta, con eso muestras que Zudykk no es digna de la final, parece tu jefa con tanto que te deshaces en halagos a esa fulana" son algunos de los comentarios que se pueden encontrar bajo el HT #FUERAZUDIKEY.

