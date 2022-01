Camila Mendes: Estas son las cinco curiosidades y mejores FOTOS de la actriz de Riverdale

Por fin el pasado 20 de enero llegó a la plataforma Netflix, la quinta temporada de Riverdale, la aclamada serie de The CW y que a pesar de que esta fue estrenada para el mercado de Canadá y Estados Unidos, los fans mexicanos han tomado la noticia de la mejor forma.

La famosa serie basada en los cómics de Archie nos trae más misterios e historias de amor, donde Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Lili Reinhart, Camila Mendes y Kj Apa serán los grandes protagonistas de los 19 nuevos capítulos.

Uno de los personajes más emblemáticos es Veronica Lodge, quien es interpretada por la actriz estadounidense con raíces brasileñas Camila Mendes.

Debido a su gran popularidad en Instagram hemos decidido hacer una recopilación de sus mejores fotos y de sus cinco curiosidades, que seguro te sorprenderán si eres fan de la serie.



Sus padres son brasileños

Camila Mendes nació en la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, Estados Unidos, aunque sus padres son brasileños. La familia se mudó muchas veces, pasando la mayor parte de infancia en Florida y vivió en Brasil por un año a los 10 años.

Ella actuó desde niña

Cuando se encontraba estudiando en la primaria, Camila actuó en varias obras de teatro, por lo que su madre la cambió a una escuela que tuviera un mejor programa de teatro.

Su primer trabajo fue un comercial de IKEA

Durante mayo de 2016, Camila se graduó de la New York University Tisch School of the Arts, En ese mismo año tuvo su primer trabajo como actriz fue en un comercial para IKEA.



En 2016 la eligen para ser Veronica Lodge

Mendes fue elegida para interpretar a Veronica Lodge en Riverdale durante el 2016. En ese entonces fue representada por Carson Kolker Organization y luego se cambió a CAA.

Estudio con Cole Sprouse

Camila Mendes y Cole Sprouse estudiaban al mismo tiempo en la Universidad de Nueva York (NYU) y aunque se vieron varias veces en algunas fiestas, nunca conversaron hasta estar juntos en la serie.

