Tenoch Huerta hace tremenda acusación contra Mauricio Martínez; abren debate sobre racismo en redes

Tal parece que los roces y problemas entre los actores Tenoch Huerta y Mauricio Martínez tendrán un rato para largo, pues el primero lanzo una fuerte acusación en contra del segundo, a través de las redes sociales, hecho que se viralizó de inmediato y por ende, se formaron los bando que apoyan a cada uno.

Huerta, quien ha destacado por su participación en producciones como "El Infierno" o "Sin nombre" también ha llamado la atención por levantar la voz en contra de la discriminación y racismo que se vive en México. En esta ocasión aseguró que Martínez lo quitó de la portada de una revista.

¿Cómo comenzaron las cosas?

Resulta que en Twitter la cuenta de San Luis (AZ) Festival se publicó una nota de Deadline donde se habla de la posibilidad de que Tenoch Huerta sea nominado a los Premios de la Academia de este 2022 gracias a su participación en "Son of Monarchs". Todo iba bien hasta que uno seguidor del originario de la CDMX tuvo a bien etiquetar a Mauricio Martínez y escribirle "aprende cab$%&".

Dentro de esa "puntada", Huerta Mejía hizo su aparición para hacer la polémica declaración entre emojis de risa: "Llamó a GQ exigiendo que me quitaran de la portada, supongo que hará "un movimiento" en NY para que me expulsen del país".

Posteriormente otro se sumó para "exponer" a Martínez en Twitter, por sus mensajes en inglés, para afectar su carrera en Broadway y que tenga problemas con sus compañeros de "color" a lo que huerta respondió lo siguiente:

"Uy amigo, no tienes ni idea de todo lo que ha intentado hacer contra mí, un día me escribió para pedir disculpas y al otro viajó al DF sólo para hablar mal de mí en un programa de tv".

¿Qué fue lo que respondió Mauricio Martínez?

Tras hacerse cada vez más grande la bolita de nieve, Martínez no tuvo otra opción que salir a defenderse; puntualizó en que "siempre le dará mucho gusto ver a sis connacionales triunfar". Asimismo declaró que no tiene poder sobre ninguna revista para manipularlas.

"Tenoch, a mi siempre me dará mucho gusto ver a mis connacionales triunfar. Y no tengo el poder de llamar a @GQMexico ni a ninguna revista y mucho menos exigir que le quiten una portada a alguien. ¿Cómo por que haría yo algo así? No sé de donde sacas eso pero estás muy equivocado".

A manera de detener las cosas, Mauricio mencionó que la noticia sobre la posibilidad de recibir una estatuilla es algo para celebrarse y no para atacar a todas las personas que no le caen bien y menos "inventándoles historias con delirios de persecución".

Es menester recordar que el roce entre ambos histriones se remonta a 2020, cuando el afroamericano George Floyd murió a manos de un policía blanco en Minesota. Ese tema lo abordó huerta con la intención de trasladarlo a lo que se vive en nuestro país; sin embargo, Mauricio lanzó una opinión que no fue bien vista. Entonces los términos "whitexican", "naco", "clasista" y "resentido" salieron a relucir, dividiendo a la opinión pública.

