Este es el hijo de Joan Sebastian que "atacó" a Maribel Guardia y marcó distancia con la actriz

Desde hace unas semanas Maribel Guardia y José Manuel Figueroa, el hijo mayor de Joan Sebastian, se enfrascaron en una serie de dimes y diretes que pusieron sobre la mesa la mala relación que hay entre ambos, sin embargo, fue la actriz quien confirmó que optó por alejarse del también cantante ya que dejó muy en claro que no tienen nada en común que los una, sin embargo, detalló pese, a su distanciamiento, permite que su hijo Julián sí conviva con su hermano.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde Maribel Guardia reveló tajantemente que nunca ha tenido una buena relación con el hijo mayor del “Rey del Jaripeo” y se mostró renuente a hablar del tema, incluso, como muy pocas veces sucede, se molestó con la prensa y pidió que evitaran cuestionarle sobre el tema.

Pese a la petición de la actriz, los representantes de los medios siguieron insistiendo en torno al tema, por lo que la costarricense señaló que su hijo Julián, quien es producto de su relación con Joan Sebastian, no está peleado con José Manuel Figueroa, incluso, aseguró que ambos se llevan muy bien, al igual que con sus otras hermanas.

“Julián siempre ha querido mucho a José Manuel y Julián quiere mucho a todos sus hermanos, tiene una relación más fuerte con las hermanas, menos con Juliana porque hace mucho que no la ve porque está en Estados Unidos, pero sí se comunica muchos con ellas a Marcelia la ve con mucha frecuencia y también a Zarelea", mencionó la actriz y cantante.

“Él puede pensar lo que le dé la gana”

Cuando nuevamente se le cuestionó sobre la negativa de José Manuel Figueroa en abrir un museo dedicado a su padre, Maribel Guardia señaló que el hijo de su ex pareja tiene derecho a pensar lo que quiera, pero enfatizó que la decisión está avalada por el resto de los hijos del “Poeta del Pueblo”, por lo que dejó entrever que su decisión no podría influir para que se cancele el proyecto.

“Bueno es su hijo y él tiene derecho a pensar lo que le dé la gana. El proyecto del museo es de todos los hijos (de Joan Sebastian), no solo de Julián, así que no tiene nada que ver Julián, es como que toda asociación está de acuerdo en hacer un museo para Joan”, sentenció la actriz quien a unos días de superar el Covid-19 se reintegró al elenco del “Tenorio Cómico”.

Maribel Guardia ya prepara su testamento

En otro momento de la entrevista, Maribel Guardia habló de su estado de salud y señaló que afortunadamente pudo superar el Covid-19, sin embargo, señaló que esta situación la hizo pensar en el futuro por lo que ya está considerando preparar su testamento ya que no quiere heredar problemas.

“Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden”, finalizó.

