"Sí me voy a morir": Maribel Guardia confiesa que preparará su testamento

Hace apenas unos días, Maribel Guardia reveló a través de sus redes sociales que se había contagiado de Covid-19 por segunda ocasión en la pandemia, afortunadamente, la actriz de 62 años no presentó síntomas fuertes y pudo recuperarse, sin embargo, señaló que esta situación la puso a pensar acerca de la fragilidad de la vida por lo confesó que ya está considerando en hacer su testamento para no heredar problemas.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde Maribel Guardia señaló que preparar su testamento es uno de los principales pendientes que tiene para este 2022, además, mencionó que ha retrasado hacer la repartición de su herencia debido a que este tema pone muy sensible a su hijo Julián, pues no quiere que su madre muera, pero ella señaló que es un tema que debe resolver a la brevedad pues está consciente de que, como a cualquier otra persona, en algún momento la muerte le llegará.

“Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden”, sentenció Maribel Guardia.

Cabe mencionar que, por ahora, Maribel Guardia no reveló cómo es que va a dividir su fortuna, la cual, ha amasado durante más de cuatro décadas como actriz, sin embargo, se espera que una vez que haya arreglado el tema de su testamento, dé a conocer cómo quedó repartida su herencia.

Maribel Guardia conquista desde el gimnasio

Como se mencionó antes, Maribel Guardia se contagió hace unos días de Covid-19, sin embargo, el estar vacunada y contar con su respectivo refuerzo hizo que la actriz superara la enfermedad sin complicaciones de consideración, además, dejó ver a través de sus redes sociales que en cuanto se recuperó corrió al gimnasio para retomar su vida lo más pronto posible por lo que aprovechó que se ejercitaba para tomarse algunas fotografías con las que conquistó en Instragram.

En su publicación, la actriz de 62 años apareció recostada sobre un banco de ejercicio y robó miles de suspiros al presumir su mini cintura y su abdomen plano, además, lució sus torneadas piernas gracias a unos ajustados leggins que utilizó, por lo que una vez más demostró que la edad es sólo un número.

