TBT: Así fue el día que Chabelo GOLPEÓ a Eugenio Derbez | VIDEO

El nombre de Xavier López, mejor conocido como Chabelo, está en boca de todos tras darse a conocer que el amigo de todos los niños no era tan amigable como aparentaba cada domingo durante la transmisión de su programa y que, al contrario, tenia actitudes poco agradables con el equipo de producción.

Y es que una periodista acaba de revelar que fue testigo de cómo el conductor del mítico programa "En familia con Chabelo" maltrataba a sus trabajadores, quienes sufrieron de gritos con fuertes groserías. Ante la noticia, los fanáticos del actor de 86 años recordaron que no es la primera vez que se habla de la actitud grosera de Xavier López.

Quien desde siempre ha sido claro con que no tiene una buena relación con los medios de comunicación, ya que varios reporteros han recibido respuestas poco agradables en las contadas entrevistas que el famoso ha dado. Incluso, esa "mala fama" se ha asociado con otros rostros públicos, como es el caso de Eugenio Derbez.

Por lo que no sorprendió que el nombre del comediante también saliera a la luz hace unas horas, pues quienes nunca se perdieron ni una emisión de "En familia con Chabelo" recordaron que en una ocasión el anfitrión del programa golpeó a Eugenio Derbez, a pesar de que lo ayudó a distraer la atención de un pequeño error que ocurrió con una participante.

¿Por qué Chabelo le pegó a Eugenio Derbez?

Cabe recordar que en los inicios de su carrera Eugenio Derbez fue uno de los edecanes del icónico programa que duró 48 años al aire, por lo que no era sorpresa verlo en pantalla ayudando a acercar el micrófono a los participantes u organizando las actividades del programa.

En una ocasión en particular, Chabelo y Eugenio Derbez interactuaron demasiado a lo largo del programa, ayudándose mutuamente, aunque eso no salvó al actor de llevarse un golpe por no leer bien.

Pues mientras el conductor realizaba una de las actividades junto a un niño, se acercó al protagonista de "No se aceptan devoluciones" para ver qué podían hacer ante un fallo. "Se robaron el polvito, mi querido Eugenio. Ya se lo desayunaron, ¿y qué le damos a este cuate?", le cuestiona Xavier López.

"Pero aquí trae adentro. Es que unos traen...", explicaba Derbez cuando se trabó y no pudo continuar debido a que la estrella del programa lo interrumpió al grito de "hable bien, hable bien", mientras le pegaba en la boca con un sobre. El hecho despertó risas entre el publico y por supuesto del actor.

Momentos después, mientras el edecán continuaba sacando los boletos que concursarían, un ataque de risa volvió a hacer que Chabelo lo confrontara. "No te rías tanto chamaco, porque se puede hacer pipí uno cuando se ríe mucho", le dijo antes de recordarle que debía de leer fuerte y claro.

Muchas años después, Derbez reveló que nunca se tomó lo sucedido en este programa como una agresión. "Amo a Chabelo, es mi máximo, lo adoro. Jamás me agredió, nunca lo tomé como una agresión", dijo en una entrevista para el canal de YouTube "La Lata".

Asimismo, agregó que siempre al terminar el programa y al quitarse el personaje Chabelo era una persona muy respetuosa e incluso mostró su rechazo a las personas que en redes sociales atacaron al conductor por aquella transmisión

SIGUE LEYENDO

Chabelo: La FOTO inédita de Xavier López cuando era niño

Chabelo se fractura un brazo en accidente; ¿qué le pasó al "Amigo de Todos los Niños?

"En Familia con Chabelo": ¿Por qué terminó el mítico programa del "Amigo de todos los niños"?