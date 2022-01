Gustavo Adolfo infante se molesta con Alejandro Camacho por "no tener ganas de dar una entrevista"

El actor Alejandro Camacho aseguró que libró el cáncer de piel y que hasta lo tiene controlado; sin embargo, aseguró que en ocasiones le crecen "cositas en la cabeza" que debe de retirarse con los médicos, algo que no ha hecho en últimas fechas.

En entrevista para De Primera Mano, el ex esposo de Rebecca Jones, explicó que estos brotes son reacciones que tiene la piel así como los cuidados que debe tener:

"Como a mi me detectaron cáncer de piel, debo de tener cuidado. No me asoleo, por ejemplo. Trato de evitarlo aunque lo tengo que tomar porque es lo que más vitamina D tiene. Son cositas chiquititas así como unas verrugitas"

A pregunta expresa si lo mandan a patología para estudiar el caso, él dijo de manera tajante que no tenía la menor idea y que mejor le preguntaran a su médico.

Gustavo Adolfo Infante se molesta con Alejandro Camacho

Al haber sido una entrevista corta, el periodista de espectáculos dijo que "como que no traía ganas de dar la entrevista" y tras mandarle un cariñoso abrazo, le dijo que "cuando no tengas ganas de dar una entrevista di: háblenme en otra ocasión, pues se nota que estaba de malas".

Por su parte sus compañeros aseguraron que lo buscaron porque les interesa saber cómo está de salud, pues lo quieren mucho. Lalo Carrillo lo justificó al decir que una entrevista telefónica es complicada, pero igual se sentía mal porque estaba tosiendo.

"Se le agradece la amabilidad de habernos tomado la llamada. De haber respondido lo que pudiera, pero a lo mejor estaba de buenas, pero tosiendo y eso, a lo mejor no externó las cosas como quería y es nuestra interpretación. Le agradecemos", mencionó Carrillo.

