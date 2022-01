Andrea Legarreta revienta las redes con este bikini negro | FOTOS

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana gracias a su talento e indudable belleza, algo que demostró esta vez con un diminuto bikini mientras disfrutaba de la celebración por Año Nuevo desde las paradisiacas playas de Acapulco.

La conductora del programa matutino “Hoy” se sumó a la lista de celebridades que se refugiaron del frío de la temporada navideña en la playa, aunque Andrea Legarreta aprovechó la ocasión para presumir su envidiable figura con diminuto bikini en color negro mientras posa con un sombrero.

Andrea Legarreta celebra Año Nuevo y Acapulco. Foto: Instagram @andrealegarreta

La también actriz de 50 años compartió una postal desde Acapulco donde muestra su escultural figura resultado de una vida saludable y una estricta rutina de ejercicio, misma que también ha compartido con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

“Bellísima e inigualable”, “Eres una reina hermosa”, “Como el buen vino”, fueron algunos de los comentarios en la fotografía de Andrea Legarreta que en tan sólo una hora ya cuenta con más de 30 mil reacciones y decenas de mensajes.

Andrea Legarreta disfruta de la playa en Acapulco. Foto: Instagram @andrealegarreta

Secreto de belleza de Andrea Legarreta

La conductora de “Hoy” se ha mostrado transparente en todo momento con sus fans y seguidores en redes sociales, donde ha mostrado tener un estilo de vida saludable y una rutina diaria de ejercicio para mantener su figura a sus 50 años.

Legarreta también se ha convertido en un ícono de estilo compartiendo en Instagram algunos de sus atuendos, con los que también ha presumido su figura y piernas de acero por lo que el han llovido halagos y piropos.

Andrea Legarreta lleva un estilo de vida saludable. Foto: Instagram @andrealegarreta

Recientemente, durante la transmisión del programa matutino, Andrea Legarreta reveló ante sus compañeros que había decidido desde hace un tiempo retirarse los implantes de seno y habló de las consecuencias que este tipo de cirugías puede tener en el cuerpo de las mujeres.

“Ya no quise tener plástico adentro (…) Me quité los implantes, no lo había comentado”, dijo Legarreta quien detalló que los implantes pueden causar Breast implant illness, una enfermedad que causa dolor, fatiga y erupciones en algunos casos.

“A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí”, añadió.

