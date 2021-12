¿Ya tiene novio? Mía Rubín revela la vez que se llevó a su papá Erik Rubín a una cita

La hija mayor del matrimonio integrado por el ex timbiriche Erik Rubín y la actriz y conductora Andrea Legarreta, la joven Mía Rubín, reveló algunos detalles jocosos de su padre, durante una breve entrevista para el programa “De primera mano” conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La joven cantante e influencer, señaló que a lo largo de su corta carrera artística ha recibido consejos muy valiosos de sus padres, entre ellos la posibilidad de vivir el día a día sin prisas, disfrutar el momento y estar enfocada en su carrera, consejos que son parte de su mamá, la conductora Andrea Legarreta.

En tanto, su papá Erik Rubín le ha externado que tiene una frase muy importante que la ha marcado y la aplica afanosamente “Gracias Dios por lo que me das, pero más por lo que me quitas”, lo que le ha dado la posibilidad de mantener los pies en la tierra.

Por lo que respecta a su vida amorosa, Mía señaló que por el momento está totalmente metida en su carrera, no hay prospecto en su panorama y por el momento se declara soltera.

En ese sentido compartió lo que vivió con su famoso papá, Mía contó que en alguna ocasión salió con un chavo al cine, ambos fueron en compañía de su papá y no se mostró para nada celoso, contrario a lo que pudiera pensarse, Erik se mostró muy afable, amable y hasta cómplice con los dos.

“Mi papá súper tranquilo, la verdad no son nada celosos y es más luego me preguntan si alguien me gusta (risas), y la verdad no son nada celosos y lo que ellos quieren es que sea feliz”.