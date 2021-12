Hermosa: Mía Rubín sorprende con atrevido look de playa desde Acapulco

La hija de la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín sosprendió a sus miles de fanáticos en las redes sociales al presumir una serie de fotografías en las que se luce con un atrevido look de playa desde Acapulco. Mía Rubín dejó ver su gran estilo con un coqueto bikini negro.

La familia Rubín Legarreta decidió pasar las fiestas decembrinas en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y en una serie de imágenes que han compartido en sus redes oficiales, han dejado ver la lujosa mansión que tienen en aquel lugar, con una larga alberca y en una de las zonas más exclusivas.

La joven de 16 años, actualmente trabaja en su carrera como cantante, debutando al lado de su padre, mientras que su hermana menor, Nina, de 14 años, ya ha incursionado en el mundo de la actuación, pues ha participado en telenovelas y recientemente se dio a conocer que debutará en teatro.

Mía Rubín sorprende con atrevido look

Pero Mía no sólo ha seguido los pasos de su madre, la famosa conductora del matutino Hoy, con respecto al mundo del espectáculo, también parece haber heredado su belleza y estilo, pues la joven intérprete presume en cada oportunidad sus mejores looks, mismos que la han convertido en un ícono de moda juvenil.

Así se lució la joven desde la lujosa mansión. Foto: Especial

"New Person, Same Old Mistakes" (Persona nueva, los mismos errores de siempre), fueron las palabras con las que Rubín acompañó la serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en la que cada día sua más seguidores, logrando hasta el momento llegar a casi 900 mil.

En las instantáneas que la adolescente compartió, se le puede ver posando con un coqueto look, pues presume un bikini en color negro, el cual llama la atención por su estilo de panty con tiras que van amarradas a los lados y el atrevido top, atuendo que combinó con un pañuelo de color rojo y lentes del mismo color.

La joven hija de Andrea Legarreta, quien ha sido comparada con otras famosas como Lucerito Mijares y Ángela Aguilar, demostró una vez más que es una chica que gusta de la moda, pues sin duda con sus fotografías dejó ver su lado más fashionista, logrando recibir más de 83 mil "me gusta" y 546 comentarios, hasta el momento.

Mía presume mucho estilo con su coqueto atuendo. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Mía Rubín enamora en vestido con olanes y desbanca a su mamá; la supera en belleza

Al borde de las lágrimas, Andrea Legarreta relata increíble celebración con Mia Rubín | VIDEO

"Te amo": Mía Rubín comparte video con misterioso hombre, ¿es su novio?