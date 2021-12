Al borde de las lágrimas, Andrea Legarreta relata increíble celebración con Mia Rubín | VIDEO

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras más queridas de nuestro país. Su participación en el matutino Hoy ha hecho que se gane el cariño de millones de mexicanos que ven el programa. Además su paso por Timbiriche y por las telenovelas de nuestro país son muestra de su larga trayectoria.

La actriz y conductora se casó en el año 200 con Erick Rubín y, producto de esa unión nacieron Mía y Nina. En el año 2020, la pequeña Mia cumplió 15 años, pero la pandemia por Covid-19 provocó que su familia tuviera que cambiar los planes y la celebración de los XV.

En el programa Netas Divinas, Andrea Legarreta contó cómo fue ese proceso en abril del 2020 y cómo festejaron los XV años de Mia. El relato fue tan emotivo que la conductora de 51 años estuvo a punto de llegar a las lágrimas, hablando sobre lo que pasó en la casa de los Rubín Legarreta.

Festejaron en casa los XV de Mia

En la entrevista en Netas Divinas, Andrea Legarreta habló sobre esta fecha tan especial. Recordó que fue en abril del 2020, un mes después de que se establecieran las restricciones por la pandemia de Covid-19. Por ello, tuvieron que cancelar la fiesta y celebraron de la mejor forma que se les ocurrió.

"Lo que vivimos nosotros en familia fue muy bello. Lo festejamos todos en familia, bailó con su papá y decoré toda la casa como si fuera la fiesta que habíamos planeado", dijo la conductora de Hoy.

Además, recordó que Mia se acercó con ella en la noche y le dijo "Mamá, yo creo que mejor fiesta que la que hiciste no me puedo imaginar". A pesar de que las cosas no salieron como las tenían planeadas, Legarreta reconoció que fue uno de los momentos más bonitos que ha vivido con su familia.

