Así fue el encuentro entre Lucerito Mijares y Mía Rubín; Andrea Legarreta ¿confirma rivalidad?

Lucerito Mijares es una de las jóvenes promesas de la música y ya ha dejado ver el talento que sin duda heredó de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, aunque su creciente fama no ha evitado que surjan los rumores de una rivalidad con Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta.

Aunque en esta ocasión fue la conductora del programa matutino "Hoy" quien decidió romper el silencio y hablar sobre la supuesta competencia y enemistad que existe entre las jóvenes cantantes, cuya carrera despuntó este año junto a sus famosos padres que no dudaron en apoyarlas.

"'No sabes qué amor, mamá', me dijo, entre ellas no hay broncas", aseguró Andrea Legarreta sobre lo que pensó Mía Rubín de Lucerito Mijares cuando la conoció en el tradicional programa de "Las Mañanitas a la Virgen" en el que ambas participan este 11 de diciembre junto a otros artistas como Carlos Rivera y Gala Montes.

Aunque durante un live en sus redes sociales, Mía Rubín también fue cuestionada al respecto y aprovechó para dejar claro que no existe ninguna rivalidad y que le gustaría hacer un dueto con la hija de Lucero y Mijares.

“No entiendo cuál es la obsesión de ponernos a pelear todo el tiempo. Es pura buena onda de todas intentando apoyarnos (…) Me encanta como canta, la admiro muchísimo. Tiene una gran voz”, dijo Mía Rubín.

¿Rivalidad con Ángela Aguilar?

Lucerito y Mía Rubín también han sido enemistadas con Ángela Aguilar, quien se ha convertido en todo un fenómeno de la música regional mexicana junto a su padre con quien ya comparte grandes escenarios tanto en México como en Estados Unidos.

Aunque se trata de géneros diferentes, el talento de las tres jóvenes ya las ha llevado a destacar en la industria en la que sus padres marcaron una época y que ahora han heredado para dejar huella con su propio estilo.

Mía Rubín también declaró durante un live que no existe ninguna rivalidad con la hija de Pepe Aguilar: "Me parece una persona divina, es súper talentosa. No se crean eso de que en el mundo de la música hay puro drama; la verdad, la mayoría del tiempo hay pura buena onda”.

