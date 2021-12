"Te fuiste en paz": Conductor de Hoy, con el corazón roto, da último adiós a su papá | FOTOS

Conmovedor momento vivieron todos los seguidores del programa Hoy después de que uno de los conductores más queridos de l transmisión escribiera un triste mensaje para despedirse de su papá, quien lamentablemente perdió la vida el pasado miércoles 29 de diciembre.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, el colaborador del matutino de Televisa conmovió a todos los internautas al transmitir un conmovedor mensaje para darle el último adiós a uno de los seres queridos más importantes en su vida.

Como sabes, en este 2021, el programa de San Ángel contó con un elenco de envidia encabezado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl "Negro" Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Andrea Escalona y Tania Rincón; uno de ellos fue el que sufrió el irreparable fallecimiento.

Por medio de su perfil en Instagram, Arath de la Torre conmovió a todos los internautas al compartir un par de fotografías anunciando el sensible fallecimiento de su papá. El actor le dedicó un conmovedor mensaje que inmediatamente se volvió viral.

Con el corazón roto y severamente triste, Arath de la Torre, uno de los conductores de televisión más famosos en México, aseguró que su papá fue pieza importante en su vida, pues le enseñó a no rendirse ante nada.

"Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrasaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia", escribió el conductor.