Efeméride 19 de enero: Nace Logan Lerman, ¿en qué pelis sale además de "Las ventajas de ser invisible"?

Logan Wade Lerman, es un actor estadounidense que nació el 19 de enero de 1992 en Beverly Hills, California. Su carrera comenzó durante la década que lo vio nacer en varios anuncios de televisión, y un poco más tarde, actuó en la serie Jack & Bobby y en las películas The Butterfly Effect y Hoot.

Por otro lado, su nombre se dio a conocer en todo el mundo gracias a que entre los años 2010 y 2013 protagonizó la saga cinematográfica de Percy Jackson.

Posteriormente, interpretó a D'Artagnan en The Three Musketeers, y un año después, actuó como Charlie en The Perks of Being a Wallflower (Las ventajas de ser invisible, la puedes ver en Netflix).

En el 2014, fue Cam en Noah y el soldado Norman Ellison en Fury y desde el 2020 protagoniza la serie Hunters, interpretando a Jonah Heidelbaum.

Para que sepas un poco más de su trabajo y en busca de celebrar su cumpleaños, a continuación te hablamos de tres de sus mejores películas.

Stuck in Love

Esta película cuenta la historia de la familia Borgens, la cual está integrada por Bill, Samantha y Rusty, quienes están atravesando una dura y mala racha que les causa el abandono de su madre y esposa.

La familia tiene la particularidad de que el padre es un escritor exitoso y sus dos hijos están en busca de seguir su camino. Samantha está por publicar su primer libro, mientras que Rusty decide adquirir más experiencias para poder en un futuro un libro del tamaño de los de Stephen King.

Durante la cinta tres integrantes de la familia se adentran en una nueva aventura en la cual cada uno de ellos tendrá una perspectiva diferente de lo que es el amor.

La puedes ver en Prime Video. Tiene una puntuación de 7.2 sobre 10 en IMDb y de 6.3 sobre 19 en Filmaffinity.

Percy Jackson y el mar de los monstruos

En esta última parte de la saga de Disney, en busca de salvar su mundo, Percy y sus amigos tendrán que hallar el Vellocino de Oro.

Durante este proceso, el grupo vivirá una auténtica odisea surcando las aguas del Mar de los Monstruos, ya que tendrán que enfrentarse a terribles criaturas, a un ejército de zombis y al mismísimo Demonio.

La puedes ver en Disney Plus. Tiene una puntuación de 5.8 sobre 10 en IMDb y del 42 por ciento en Rotten Tomatoes.

Shirley

En esta cinta se cuenta la historia de una escritora de novelas de terror y su marido, quienes tendrán que hospedar a una joven pareja en su casa. Ahora los recién llegados suponen un gran soplo de inspiración y fantasía para la mente de la novelista.

La puedes ver en Claro Video. Tiene una puntuación de 6.1 sobre 10 en IMDb y de 5.5 sobre 19 en Filmaffinity.

