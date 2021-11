Netflix: Una película que te hará pensar en lo que hubieras cambiado en el PASADO; recaudó 96 millones de dólares |TRÁILER

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Recordemos que con más frecuencia salen a la luz nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; esto principalmente desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México el pasado 28 de febrero de 2020.

Qué ver en la plataforma

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

En este inicio del mes de noviembre, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

Por esta razón, hemos creado una selección de una película para ver este fin de semana o este lunes por la noche, acompañado de tus seres queridos; esta producción en serie te llenará de fuertes emociones.

Una cinta sobre el pasado

Se trata de la cinta “El efecto mariposa”, la cual se encuentra dentro de los géneros de suspenso y ciencia ficción, y que fue escrita y dirigida por Eric Bress y protagonizada por Ashton Kutcher y Amy Smart.

Dicha producción tuvo estreno en 2004, teniendo entonces dos secuelas: The Butterfly Effect 2 (2006) y The Butterfly Effect 3: Revelations (2009); ahora la primera parte de esta historia se encuentra alojada en la gigante de streaming, Netflix, la cual podrás disfrutar al lado de tus seres queridos.

El título de esta cinta está basado en el llamado “efecto mariposa”, en donde “el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo”.

FOTO: Especial

Recaudó 96 mdd

“El efecto mariposa”, es una película que sigue la historia de Evan Treborn, un joven universitario que tiene una novia desde la infancia; es así como Evan descubre que puede viajar en el tiempo para habitar a su “yo” del pasado y así lograr modificar el presente cambiando sus acciones del pasado.

Específicamente, el protagonista desea cambiar cosas del pasado, ya que desde que era pequeño, habría sufrido diversos traumas por episodios de amnesia provocados por el estrés, por lo que decide cambiar a través del juego del tiempo su pasado, para así arreglar las cosas para él y para quienes lo rodean, sin embargo, cada uno de los personajes vivirá consecuencias imprevistas al respecto.

Cabe señalar que gran parte de la historia está basada en gran parte sobre los flashbacks que tiene entre los 7 y 13 años de edad, por lo que presenta diversos resultados alternativos actuales, esto luego de que Evan intenta cambiar el pasado antes de decidir un resultado final.

¿De qué trata “El efecto mariposa”?

La cinta obtuvo una mala aceptación por parte de la crítica especializada, sin embargo, obtuvo un gran éxito comercial, ya que generó una ganancia de 96 millones de dólares esto luego de crearla con un presupuesto de 13 millones de dólares; además, ganó el Premio del Público Pegasus en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas, y fue nominada a la Mejor Película de Ciencia Ficción en los Premios Saturn y Choice Movie: Thriller en los Teen Choice Awards, pero perdió ante Eternal Sunshine of the Spotless Mind y The Texas Chainsaw Massacre.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica alojada en la gigante de streaming, Netflix, la cual podrás disfrutar al lado de tus seres queridos este inicio de semana:

SIGUE LEYENDO:

Netflix: La película más ATREVIDA que te hará pensar en las crisis existenciales y los cambios; basada en hechos reales | TRÁILER

Netflix: La película llena de adrenalina y ACCIÓN que rompió el récord en taquilla porque recaudó 600 millones de dólares |TRÁILER