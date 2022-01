Moon Knight: ¿Cuándo se estrena la nueva serie de Marvel protagonizada por Oscar Isaac? | TRÁILER

La noche de este lunes 17 de enero salió a la luz el primer avance de la serie sobre un personaje que tiene como característica las personalidades múltiples, y que termina por convertirse en una deidad egipcia, el Dios Konshu o Moon Night.

El héroe de la editorial Marvel, salió a la luz en agosto de 1975, y por primera vez lo veremos en su versión Live-Action encarnado por el actor Oscar Isaac (Poe Dameron de Star Wars).

La serie saldrá a través de la plataforma de Disney Plus, es además la primera producción del año para Marvel, luego de un 2021 en el que se estrenaron verdaderas joyas como Loki o WandaVision en televisión y Eternals , Shang Shi o Black Widow en el cine.

She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion forman parte también del catálogo de Disney Plus para este año, en tanto, Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, se estrenarán en cines como parte de la fase 4 del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en este 2022.

¿Cuando sale a la luz?

El tráiler inicial muestra una breve génesis del héroe encarnado por Isaac, su lucha interna por tratar de vivir la realidad cuando todo el tiempo está sumergido entre realidades alternas y sueños, lo que llevan al protagonista a tratar de encontrar una solución, sin embargo, lo único que encuentra es a su alter-ego, Moon Night.

El clip lleva hasta el momento más de 100 mil reproducciones y entre los fans en redes sociales ha surgido el hype, luego de ver una escena muy particular del nuevo hijo de Marvel, mismo que saldrá en la plataforma el próximo 30 de marzo.

