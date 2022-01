¿Quién es Moon Knight, el justiciero de Marvel que interpretará Oscar Isaac en la nueva serie de Disney Plus?

Tras el éxito de WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What if...? y Hawkeye, Marvel Studios tiene preparadas al menos tres series para este año, las cuales todavía no tienen fecha de llegada a la plataforma de Disney Plus: She-Hulk, Mrs. Marvel y Moon Knight.

Todo parece indicar que la primera en llegar al catálogo será esta última, ya que Marvel Studios dio a conocer que será este lunes 17 de enero cuando presente el primer tráiler oficial, ya que hasta ahora sólo teníamos dos breves teasers: el que fue presentado durante el Investor Day de Disney, el cual nos daba un pequeño vistazo del personaje, y el del anuncio para este día.

Te contamos quién es Moon Knight

En Marvel no hay coincidencias y ya con anterioridad ha quedado demostrado que las fechas de estrenos o de lanzamientos de tráilers tienen una razón de ser. No es casualidad que el avance oficial de Moon Knight salga este 17 de enero, pues esta noche seremos testigos de la primera Luna Llena del año y qué mejor momento de conocer un poco más del llamado Caballero Luna (significado en español de Moon Knight).

Moon Knight no es tan conocido como a los héroes o villanos que ya vimos en las anteriores producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) por lo que seguramente su serie tenga que destinar una parte importante a contar la historia de este personaje creado en 1975 por Doug Moench y Don Perlin.

Cómics de Moon Knight. Foto: IG johnboycomix

El actor guatemalteco Oscar Isaac (Poe Dameron en Star Wars y Leto Atreides en Dune) encarnará a Marc Spector, un ex Marine y ex agente de la CIA experto en el combate y la estrategia; tras desertar se convierte en soldado pero lo mandan a una misión en Sudán, donde en pleno desierto queda mal herido y todos optan por darlo por muerto.

Ahí, tiene un encuentro con Khonshu, dios egipcio de la Luna, quien le ofrece salvarle la vida y darle sus poderes a cambio de convertirse en su "agente" en la Tierra. Entonces vuelve a Estados Unidos y adopta diferentes personalidades para combatir al crimen; pero, aunado a esto, Marc debe lidiar con un trastorno de personalidad disociativo generado por un trauma de la infancia, el cual lo hace ser también el millonario y ex mercenario Steven Grant; y Jake Lockley, un taxista.

Más que un héroe o villano, Moon Knight es un justiciero que, a diferencia de otros encapotados, no viste de negro, sino de blanco:

"Le dijo a él 'no me pongo el blanco para esconderme. Lo llevo para que me vean venir. Para que sepan quién es. Porque cuando ven el blanco, no importa lo buen blanco que sea. Sus manos tiemblan tanto que no podrían darle a la luna'", se lee en una descripción de Moon Knight en el portal especializado Marvel Fandom.

Logo y un vistazo de Oscar Isaac como Moon Knight. Foto: IG @marvel_geral

Lo que sabemos de la serie

A ciencia cierta no se sabe cuando será estrenada la serie del llamado Caballero Luna en Disney Plus pero insiders casi aseguran que será el miércoles 30 de marzo (y no en febrero) cuando llegue al catálogo de la plataforma. Lo que sí ya está bien definido es que tendrá seis episodios de entre 40 y 50 minutos de duración cada uno.

Además de Oscar Isaac, en esta serie que forma parte de la Fase 4 del UCM también participan May Calamawy y Ethan Hawke, aunque no se ha revelado a quiénes interpretarán.

