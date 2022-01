Exatlón México: Aristeo Cázares, a punto de quedar fuera por fuerte pelea que fracturó su brazo

Aristeo Cázares vivió su último programa como conductor de “Venga la Alegría fin de semana” este domingo 16 de enero pues será en los siguientes días cuando emprenda el viaje a República Dominicana para participar en Exatlón All Stars y durante la emisión del exitoso matutino, el famoso traceur recordó cómo fue su camino para llegar al programa conducido por Antonio Rosique y sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de quedar fuera del reality debido a que sufrió una fractura por una fuerte pelea con su hermano, Ernesto Cázares.

Para empezar, Aristeo Cázares, señaló que fue rechazado para participar en la primera y segunda temporada del reality por razones que desconoce y una vez que su hermano se coronó campeón, ambos tuvieron una pelea, la cual, provocó que sufriera una fractura en su mano que puso en riesgo su participación en la segunda temporada de Exatlón México, pero su deseo de participar en el programa lo llevó a superar estas adversidades.

“Después viene la segunda temporada de Exatlón, voy a hacer el casting, me rechazan y pues mi hermano era el campeón, yo estuve en el reality en 2017, mi oportunidad a lo mejor ya había pasado, yo fui bien insistente, estuve escribiendo, mandando videos, hice todo lo posible, me rompí la mano, me peleé con mi hermano y nos agarramos feo y ya al grado al que estamos de entrenamiento las peleas no son tan amistosas, pero pasaron los accidentes, comienza el Exatlón y no voy”, fueron las palabras de Aristeo Cázares.

Tras este panorama un tanto sombrío, Aristeo Cazares recordó que todo se alineó para que llegara a Exatlón México pues luego de algunas semanas de haber comenzado la segunda temporada, fue considerado para para cubrir una lesión, por lo que sin pensarlo aceptó y refirió que él mismo se quitó el yeso de su mano, además, por la emoción olvidó los problemas con su hermano y solo a él le avisó que participaría en el programa.

Para finalizar, Aristeo Cázares reconoció que adaptarse a sus compañeros del equipo rojo fue un proceso difícil y señaló que está consciente de que gran parte de esos problemas fueron su responsabilidad ya que era muy arrogante, pero confesó que dentro del programa fue madurando y comprendió que sentirse superior a los demás no era lo mejor, por lo que además de crecer como atleta, también pudo crecer como persona y enfatizó que cree que fue eso la verdadera clave de que se haya convertido en el campeón de esa temporada.

Como se mencionó antes Aristeo Cázares viajará a República Dominicana en los próximos días para comenzar las grabaciones de Exatlón All Stars y al igual que su compañera de emisión, Mati Álvarez, los conductores de “Venga la Alegría fin de semana” son dos de las figuras favoritas a llevarse el título.

SIGUE LEYENDO:

"Es difícil irse": Mati Álvarez rompe en llanto al ser despedida de VLA EN VIVO

Exatlón México: filtran atleta AZUL que será eliminada este domingo 16 de enero