Exatlón México: filtran atleta AZUL que será eliminada este domingo 16 de enero

La última semana de la quinta temporada de Exatlón México no ha resultado la mejor para el equipo rojo pues luego de sufrir la eliminación de dos de sus elementos de forma consecutiva se quedaron con tan solo cinco atletas para tratar de buscar quedarse con el título, sin embargo, todo parece indicar que este domingo 16 de enero finalmente tendrán un respiro pues aparentemente será un miembro del equipo azul quien abandone la competencia.

En el programa de Exatlón México de este domingo 16 de enero, las mujeres de ambos equipos serán quienes estén en riesgo de ser eliminadas y de acuerdo con diversas páginas de spoilers, quien abandone el exitoso reality show de TV Azteca será la entrenadora funcional, Mariana Khalil, quien era una de las competidoras favoritas del público para llegar a la final.

¿Quién es Mariana Khalil?

Mariana Khalil es entrenadora funcional, tiene 27 años y es originaria del estado de Chihuahua, además, también es una reconocida abogada y en su llegada a Exatlón México como refuerzo se describió como una mujer sincera, valiente y fuerte, además, Mariana también es reconocida por haber participado anteriormente en Survivor México.

El elemento por el que los seguidores de Exatlón México identifican a Mariana Khalil es debido a que tiene múltiples cicatrices de quemaduras en su cuerpo, que dan testimonio de la fortaleza física y mental que posee, además, como se mencionó antes, era una de las favoritas del público para llegar a la final pues desde su llegada demostró tener grandes condiciones para recorrer todos y cada uno de los circuitos.

¿Quiénes son los atletas que quedan en Exatlón México?

Hasta el momento, en el equipo de Guardianes (rojo) únicamente quedan cinco atletas, Nataly Gutiérrez, Zudikey Rodríguez, Paulina Martínez, Antonio González y Heber Gallegos, mientras que en el equipo de Conquistadores (azul) están Macky González, Marysol Cortés, Tanya Nuñez, Ximena Duggan, David Juárez, Enrique “Koke” Guerrero, Ramiro Garza, Uriel Pizarro y Mariana Khalil, quien podría convertirse en la eliminada de este domingo 16 de enero.

¿Cuándo es la final de Exatlón México?

La quinta temporada de Exatlón México no resultó lo que se esperaba, por lo que la producción del famoso reality show de TV Azteca tomó la determinación de acelerar el ritmo del programa para sacarlo del aire lo más pronto posible y será el próximo domingo 30 de enero cuando se conozca al campeón de la temporada actual.

Cabe mencionar que una vez que llegue a su final la actual temporada no habrá tiempo para asimilarla o analizarla pues al día siguiente, es decir, el 31 de enero, dará inicio Exatlón All Stars, la temporada más ambiciosa y espectacular del reality pues reunirá a campeones, ex campeones y otros atletas de alto rendimiento en la competencia.

