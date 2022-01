Romance en Exatlón México: Confirman NUEVA PAREJA en Conquistadores con gran BESO

Fue el miércoles pasado cuando los compañeros de equipo azul Ramiro Garza y Tanya Núñez se dieron el primer beso mientras se encontraban acompañados de sus compañeros David Juárez "La Bestia", Koke Guerrero, Mariana Khalil y Marysol Cortés, quienes fueron testigos del inicio del romance a solo unos días que concluya esta temporada de "Exatlón México".

Sin embargo fue hasta este sábado en que finalmente se confirmó que están saliendo, luego que se diera a conocer una conversación que tuvo Ximena Duggan con Ramiro y David Juárez, en donde la atleta le revela que Ramiro ya le había confesado lo que sentía por Tanya. Motivo por el cual se animó también a decirle que esos mismos sentimientos los tenía su compañera de equipo hacia él.

"Un día Ramiro estaba medio nervioso, lo noté medio nervioso, como que me quería decir algo, antes de pasar el Circuito del Fin del Mundo y antes de ir a la banca me lo confesó ante todos. Sí, me dijiste que no le dijera. Días después la chaparra me empieza a decir como lo mismo, con diferentes palabras", se le escucha decir a Ximena, mientras sus compañeros la escuchan asombrados.

Ambos estaban cayendo en el mismo sendero del amor: Duggan

Ximena Duggan reveló haberse sentido emocionada tras escuchar la confesión de Ramiro: "Y Ramiro se abrió conmigo y cuando me dijo la chaparra (Tanya) me emocioné, porque vi que también estaba cayendo en el mismo sendero del amor. La neta ya llegó en un punto en donde le dije, 'no te lo iba a decir, porque no sabía si iba a pasar algo, pero ahora que está pasando puede ser de ayuda'. Me dijo (Tanya) 'Ram me está gustando', y yo le dije 'pues creo que él también'".

Con esta conversación se confirmó lo que muchos ya especulaban, que la atracción que tenían Tanya y Ramiro desde un inicio ya venía de tiempo atrás y hasta esta semana salió a la luz con el primer beso que se dieron mientras jugaban a meter un aro en una estaca. Como era de esperarse las imágenes se volvieron tendencia y los fans del reality quedaron encantados con la pareja, cuyo romance se gestó en las playas de "Exatlón México".

Aquel día, finamente Ramiro aceptó que su castigo fue más que un premio, al tiempo que rodeó el cuello de Tanya con su brazo y entrelazó los dedos de su mano con los de ella, como símbolo ahora del fuerte vínculo que los conecta. Mientras que la atleta de 25 años se dejó apapachar por su nuevo amor, al tiempo que sus amigos celebraban con gritos y brincos.

