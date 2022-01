Exatlón México: Finalista del reality manda FUERTE mensaje a TV Azteca; así lo compartió en redes

Una vez más, la atleta, Casandra Ascencio se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de Exatlón México después de mandar un contundente mensaje contra TV Azteca en pleno lanzamiento de la temporada 2022 del reality show.

Ante sus miles de seguidores en redes sociales, la basquetbolista profesional retomó una noticia compartida por la televisora del Ajusco expresando su asombro por sacar "notas ciertas" sobre ella.

Sin guardarse nada, la talentosa competidora aseguró que se le hacía raro que la televisora hablara sobre aparentemente no llevan la mejor de las relaciones o al menos eso especularon sus miles de seguidores.

"¿De cuándo acá sacan notas ciertas? Hasta se me hizo raro", escribió en su cuenta en Twitter.

La atleta mandó un mensaje. Foto: Especial

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie pues ciertos de fans de Exatlón México se hicieron presentes, provocando un divertido debate pues algunos tundieron el mensaje de Casandra Ascencio y otros lo aplaudieron.

El legado de Casandra Ascencio en Exatlón México

Casandra Ascencio es una de las atletas más destacadas que han pisado las playas de República Dominicana para competir en Exatlón México. Su primera oportunidad la tuvo en la tercera temporada y quedó en el segundo lugar.

La basquetbolista volvió a la cuarta edición y quedó en el tercer lugar de la competencia, pues una lesión le impidió mantenerse lejos de la competencia por gran tiempo.

Con el lanzamiento de Exatlón México: All Stars, protagonizada por campeones y finalistas, los seguidores esperaban el regreso de MVP a la competencia, pero todo indica que no será posible pues no tiene la mejor de las relaciones con la televisora.

La atleta ha dicho que no regresará al reality. Foto: Instagram

Cabe recordar que, hace unos meses, Casandra Ascencio protagonizó una fuerte pelea con Mati Álvarez por la división de ciertos premios que ganaron en la competencia. Al parecer este fue el principal motivo por el que determinó no estar en la competencia.

SIGUE LEYENDO

¡El amor está en EXATLÓN! Tania y Ramiro se dan su PRIMER BESO frente a sus compañeros | VIDEO

Integrante de Exatlón México confesó que “por ser irresponsable” se contagió de COVID-19 y casi muere