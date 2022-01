Integrante de Exatlón México confesó que “por ser irresponsable” se contagió de COVID-19 y casi muere

Este reality ha inspirado a grandes atletas de distintos estados de la República Mexicana, a grandes y pequeños, hay incluso, quiénes aseguran que comenzaron a desarrollarse en alguna disciplina deportiva por ver Exatlón, es increíble, ¿no?

Un león muy libanés

Pero, vaya, hablemos de Yusef Farah Chalita, el yudoka originario de Guadalajara Jalisco, se convirtió en uno de los atletas favoritos de Exatlón, y tras su eliminación de la competencia causó mucha polémica y en clubs de fans incluso tristeza.

El sobrenombre de León Libanés que Antonio Rosique le asignó a Yusef Farah, se volvió tan emblemático que ahora el deportista lo utiliza como parte de su descripción en redes sociales, el apodo no solo describe a Yusef, ya forma parte de su personalidad, y es que gracias a su dedicación, pasión y coraje llegó a competir en más de una ocasión en las ediciones de Exatlón México, motivo, quizás de que ahora sea tan querido por el público.

Deporte, disciplina y religión

“Fue un todo, no me quería ir, yo antes de cada competencia me pongo en las manos de Dios y yo le digo: voy a hacer mi mejor esfuerzo, me voy a divertir, que tenga lo que tenga que pasar. Perdí, tal cuál, Ramiro y Uriel, fueron mejores que yo en un tiro que se me daba” Aseguró Yusef Farah

Tras aterrizar de un vuelo y conocer la triste noticia del deceso de un familiar, Yusef quedó consternado, habló con Antonio Rosique quién le comentó que las cosas siempre sucedían por alguna razón, ese día fue así.

“Me encanta Exatlón, me divierto como un niño chiquito, me encanta poder ayudar a mi equipo, siento que esta temporada crecí mucho, yo y también impulsé y ayude a mucha gente estando allá” Comentó Yusef Farah

¿Descansar?, ¿Qué es eso?

“Soy sumamente intenso, sumamente entregado, una madre que voy a descansar, (perdón por mi francés), ¡no voy a descansar!, ahorita me quiero comer al mundo, tengo muchas ganas de hacerlo”

Este hombre de corazón azul, es verdaderamente ¡imparable! y es que ante la pregunta de sus planes a futuro está totalmente descartado el descanso, Yusef, está dispuesto a dar todo de sí en cualquier lugar y momento en el que se ofrezcan oportunidades.

“Yo por Covid-19, deje muchos talleres, muchas conferencias, estaba dando talleres de defensa personal para mujeres, estaba dando conferencias motivacionales, me invitaron a una TED talks y la di, me invitaron a otra y no pude darla porque me fui a Exatlón. Me está surgiendo muchos proyectos y la verdad es que estoy muy emocionado porque viene un 2022 con mucha magia” Comentó Yusef

Es de sabios cambiar de opinión

“Yo no estuve desde el inicio de esta temporada de Exatlón, porque me dio COVID, y las cosas como son ¿no? Yo estaba siendo súper irresponsable, no me estaba cuidando, yo decía, estoy chavo, que se preocupen los que se tengan que preocupar, osea, sumamente irresponsable, me da COVID, me encierro y la verdad es que casi me muero, terminé en el hospital con oxígeno, boca abajo con neumonía en los dos pulmones, fue durísimo” Afirmó Yusef Farah

Puro love en la cocina. ¿Estará en MasterChef?

Como muestra de gratitud Yusef ideó una dinámica entre sus seguidores y fans que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria y en especial a quiénes lo apoyaron durante su estancia en Exatlón.

“Me mandan cartas, me mandan poemas, me mandan todo. Y voy a ir a cenar con 5 personas a los que llevaré a cenar a un lugar delicioso” Comentó Yusef

Al respecto comentó que su cena perfecta va acompañada de una buena compañía y comida deliciosa.

“Mi mamá es repostera, mi hermana es chef. Todos en mi casa somos apasionados de la cocina y me gusta, me gusta comer. Me puedo comer unos tacos de tripa, sí me voy a acampar una tablita de quesos fuertes, con nueces, fresas, una copita de vino, carnes frías”

Los compañeros de Yusef tuvieron la oportunidad de probar sus distintos platillos, desde alimentos un tanto sencillos hasta unos más elaborados y complejos, por lo que le aseguraron, sería un buen competidor de MasterChef.

“Cuando estábamos en fortaleza, yo les hacía de comer, les hacía de comer, cuando nos dieron fortaleza y cuando la ganamos, a veces les hacía pay de plátano con chocolate, les hacía galletas de avena con plátano, licuados, sandwich, huevo, Macky siempre me decía, Yus, tienes que estar en MasterChef” Dijo Yusef

Los que traen más garra para la final

Yusef mencionó a los competidores que ve en la final, hombres y mujeres del equipo rojo y de su querido equipo azul, lo que demuestra que es todo un profesional y que sabe reconocer a los rivales más fuertes.

“A mi me encantaría ver a Coque y a la bestia en esa final, Coque es una persona súper preparada, pero también sé que Tony del equipo rojo, puede estar en esa final. Por parte de las mujeres, sí hubiera una roja, sería Nataly, ganarle a Nataly, si no quitan las medallas, está muy difícil, de las azules, quedaría Macky, Marisol y Duggan”

