Exatlón All Stars: estos atletas rechazaron entrar a la siguiente temporada

Exatlón lanzó una nueva versión del reality deportivo más visto en México, “All Star”, mismo donde se pensó en reunir a todos y cada uno de los finalistas de las temporadas anteriores de Exatlón México. Pero las noticias para la producción no fueron tan buenas ya que no todos los atletas decidieron rechazar dicha propuesta.

Los fans de este programa solo tienen que esperar unas cuantas semanas para poder disfrutar de los ganadores y finalistas de las primeras temporadas reunidos una vez más para enfrentarse en a lucha por convertirse en el mejor. El estreno está planeado para este 31 de enero.

Lamentablemente dos de los grandes guerreros que ya participaron en Exatlón no estarán en esta nueva temporada por diferentes motivos. Los concursantes que llegaron a ser finalistas anteriormente en el reality y no estarán presentes en esta ocasión son Daniel Corral y Ana Lago.

El motivo por el que no regresarán a los circuitos

Daniel Corral fue finalista en la primera temporada, misma donde ganó Ernesto Cázares, pero desde aquella ocasión, el gimnasta no volvió a pisar las playas de República Dominicana. El motivo por el que el nacido en Baja California no regresó al programa tiene que ver con su carrera, ya que está enfocado en seguir representando a México.

Ana Lago es la otra atleta que también rechazó la invitación para volver a competir en los circuitos de Exatlón México. La gimnasta quedó en tercer lugar en la primera entrega del show. Al igual que Corral, la nacida en Monterrey decidió enfocarse en crecer dentro de su disciplina, es decir, dentro de la gimnasia artística para seguir representando a México de cara París 2024.

Los atletas

Hasta el momento y con el programa cada vez más cerca de comenzar, estos son los atletas confirmados: Ernesto Cázares, Macky González de la primera temporada. Aidée Hernández, Evelyn Guijarro, Patricio Araujo, Aristeo Cázarez de la segunda temporada. Héber Gallegos, Heliud Pulido, Casandra Ascensio y Macky Álvarez, Javi Márquez de la tercera temporada. Se tiene que reconocer que hasta el momento no se ha confirmado la participación de Macky y Heber.

